Βενγκέρ: «Παραλίγο να αποκτούσαμε τους Ρονάλντο και Καντέ στην Άρσεναλ» (vid)

Ο Αρσέν Βενγκέρ αποκάλυψε ότι πριν από μερικά χρόνια η Άρσεναλ έφτασε πολύ κοντά στην απόκτηση των Κριστιάνο Ρονάλντο και Ν' Κολό Καντέ.

Ο Αλσατός πρώην τεχνικός της Άρσεναλ μέσω συνέντευξης που παραχώρησε μαζί με τον θρύλο των «κανονιέρηδων», Ίαν Ράιτ στο «Sport Bible», αποκάλυψε ότι η ομάδα του Λονδίνου, θα μπορούσε να είχε αποκτήσει τον Κριστιάνο Ρονάλντο το 2003, αν η ομάδα ήταν «λίγο πιο γρήγορη» προτού η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τους προλάβει.

«Ήταν εφικτό και αν ήμασταν λίγο πιο γρήγοροι, λίγες μέρες, γιατί είχαμε συμφωνήσει και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήρθε πέντε, έξι μέρες αργότερα. Οπότε θα έλεγα στην αρχή της καριέρας μου, τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Και το τέλος της καριέρας μου, τον Ν' Γκολό Καντέ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βενγκέρ όταν ρωτήθηκε από τον Ίαν Ράιτ, για παίκτες που μετάνιωσε που δεν υπέγραψε.

Μάλιστα, για τον Γάλλο μέσο της Τσέλσι τόνισε ότι η Άρσεναλ ήταν πραγματικά κοντά στην απόκτηση του θυμάται πριν ο Καντέ ακόμη πάει στη Λέστερ.

«Αυτό λέγεται Suresnes όπου ένας από τους καλύτερους φίλους μου είναι σκηνοθέτης και μου είπε "Σε παρακαλώ, έχω έναν παίκτη που ξέρουμε ότι είναι απίστευτος. Κανείς δεν τον θέλει στη Γαλλία". Τον πήρε στο αυτοκίνητό του και ταξίδεψε μαζί του από σύλλογο σε σύλλογο και τελικά ένας σύλλογος από την τρίτη κατηγορία στη Γαλλία πήρε τον Καντέ. Είναι μια απίστευτη ιστορία, θα μπορούσες να κάνεις και μια ταινία μαζί του. Είναι κάτι που δεν το βρίσκεις συχνά. Κερδίζει την μπάλα χωρίς να κάνει φάουλ. Και αμέσως, μετακινεί αυτή την μπάλα μπροστά», τόνισε ο Αλσατός τεχνικός.

"If we had been a fraction quicker, a few days, we would have signed him. Man Utd came in five or six days later."