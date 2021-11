Μπρούνο Φερνάντες: Τα έβαλε με τους οπαδούς της Γιουνάιτεντ και ζητούσε να μην αποδοκιμάσουν τον Σόλσκιερ (vid)

Οι οπαδοί της Γιουνάιτεντ μετά τον διασυρμό από την Γουότφορντ τα έβαλαν με τον Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ, ο οποίος απολογήθηκε μπροστά τους, με τον Μπρούνο Φερνάντες παράλληλα να τον στηρίζει.

Βαριά και ντροπιαστική ήττα με 4-1 γνώρισε η Γιουνάιτεντ από την Γουότφορντ, σε μία πάρα πολύ κακή μέρα για τους παίκτες του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ και τον ίδιο.

Η απόφαση για τον Νορβηγό τεχνικό είναι οριστική. Η διοίκηση αποφάσισε την απομάκρυνσή του και πλέον οι Γκλέιζερ έχουν δώσει εντολή στα στελέχη του συλλόγου να εντείνουν το κυνήγι του Ζινεντίν Ζιντάν. Οσο δύσκολη κι αν είναι η περίπτωσή του. Μέχρι ο Γάλλος τεχνικός πάντως να δώσει την απάντησή του, η Γιουνάιτεντ θα πορευτεί με δίδυμο Φλέτσερ-Κάριγκ κόντρα στην Βιγιαρεάλ.

Μετά το τέλος του αγώνα με την Γουότφορντ, ο Σόλσκιερ κατευθύνθηκε προς τον κόσμο της ομάδα, χειροκροτώντας τους θεατές ζητώντας με αυτόν τον τρόπο συγγνώμη για το αποτέλεσμα. Το ίδιο έκαναν και οι παίκτες των «κόκκινων διαβόλων».

Μάλιστα, όταν άρχισαν οι αποδοκιμασίες στο πρόσωπο του Νορβηγού τεχνικού, ο Μπρούνο Φερνάντες έκανε νεύμα προς τους φιλάθλους να σταματήσουν θέλοντας να δείξει πως δεν φέρει ευθύνη μόνο ο Σόλσκιερ, αλλά όλοι οι ποδοσφαιριστές με τις εμφανίσεις τους.

Solskjær apologies to the #mufc away end at full-time. Bruno Fernandes tells the fans not to boo him



via @footballdailypic.twitter.com/jBL8HQIlgp