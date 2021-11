Κάραγκερ: «Ευγνώμων που δεν παίζει ακόμα ο Ανρί στην Άρσεναλ»!

Ο Τζέιμι Κάραγκερ εξέφρασε την ανακούφισή του για το γεγονός ότι ο Τιερί Ανρί έχει σταματήσει το ποδόσφαιρο και συνεπώς δεν θα αγωνιστεί στο σημερινό ντέρμπι της Άρσεναλ κόντρα στη Λίβερπουλ!

Πρόκειται για δύο ποδοσφαιριστές που αναμφισβήτητα άφησαν το δικό τους στίγμα στο αγγλικό ποδόσφαιρο τα προηγούμενα χρόνια. Οι δύο «θρύλοι» της Premier League, ο Τζέιμι Κάραγκερ, εμβληματικός αμυντικός της Λίβερπουλ, και ο Τιερί Ανρί, ηγέτης της Άρσεναλ, έβαλαν τη δική τους σφραγίδα στο Νησί τη δεκαετία του 2000.

Οι δύο παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές βρέθηκαν αναρίθμητες φορές αντιμέτωποι στο γήπεδο, και πλέον αποτελούν αμφότεροι σχολιαστές του αγγλικού δικτύου «Sky Sports». Μάλιστα, φαίνεται ότι οι δυο τους διατηρούν εξαιρετικές σχέσεις, με τον Κάραχερ να ανεβάζει στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ένα βίντεο από μια παλιά μεταξύ τους μονομαχία.

Στο βίντεο φαίνεται ο Ανρί να ντριπλάρει εντυπωσιακά τον Κάραγκερ, και στην συνέχεια να τον αφήνει πολύ πίσω στο σπριντ που ακολούθησε. Ο Κάραγκερ έγραψε αυτοσαρκαστικά:

«Ανυπομονώ για το ματς κόντρα στην Άρσεναλ, και είμαι απλά ευγνώμων που αυτός ο τύπος δεν παίζει ακόμα στους "Κανονιέρηδες"»!

Δείτε εδώ το χιουμοριστικό tweet από τον λογαριασμό του «θρύλου» των «Κόκκινων»:

Looking forward to ⁦@LFC⁩ ⁦@Arsenal⁩ at 5:30 on ⁦@SkySportsPL⁩ just glad this fella isn’t playing for the Gooners! pic.twitter.com/6owGZCNbgd