Λίβερπουλ: Ανησυχία με τον τραυματισμό του Χέντερσον ενόψει Άρσεναλ

Ανησυχία επικρατεί στις τάξεις της Λίβερπουλ, μετά το γεγονός ότι ο Τζόρνταν Χέρντεσον, εγκατέλειψε την αποστολή της εθνικής Αγγλίας κι επέστρεψε στο Μέρσεϊσαϊντ, λόγω του τραυματισμού που αποκόμισε.

O 31χρονος μέσος συμπεριλήφθηκε κανονικά στα πλάνα του Σάουθγκεϊτ για τους αγώνες της εθνικής Αγγλίας στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και μάλιστα κατάφερε να βρει και δίχτυα στο πρόσφατο παιχνίδι με την Αλβανία.

Ωστόσο, ο Χέντερσον δεν πρόκειται να ταξιδέψει στο Σαν Μαρίνο καθώς επέστρεψε στο Μέρσεϊσαϊντ λόγω τραυματισμού που αποκόμισε. Το ιατρικό επιτελείο των «τριών λιονταριών» εκτίμησε ότι η κατάσταση του δεν είναι σοβαρή, ωστόσο δεν ήταν σε θέση να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο τελευταίο ματς της εθνικής του ομάδας.

Από την πλευρά τους πάντως οι άνθρωποι της Λίβερπουλ είναι σε... αναμμένα κάρβουνα, καθώς το Σάββατο (20/11, 19:30), ακολουθεί το ντέρμπι με την Άρσεναλ στο «Άνφιλντ» και ο Γιούργκεν Κλοπ εκτός δεν θέλει σε καμία περίπτωση να μην έχει τον Χέντερσον στη διάθεσή του, για το εν λόγω παιχνίδι.

Υπενθυμίζεται ότι στα «πιτς» για τους «Reds» βρίσκονται και οι Κέρτις Τζόουνς, Τζέιμς Μίλνερ, Ναμπί Κεϊτά και Τιάγκο.

🚨 NEW: Jordan Henderson has returned to Liverpool for further assessment on an injury and will not travel with the England squad to San Marino. #awlive [sky] pic.twitter.com/p9tqWfpGHc