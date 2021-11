Λίβερπουλ: Ο ασταμάτητος Σαλάχ αναδείχθηκε παίκτης του μήνα στην Premier League (vids)

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος ποδοσφαιριστής της Premier League, για το μήνα Οκτώβρη, ύστερα από τις εκπληκτικές εμφανίσεις του με την Λίβερπουλ.

Η φετινή χρονιά ξεκίνησε ιδανικά για τον Μοχάμεντ Σαλάχ. Τον περασμένο Σεπτέμβριο που έπιασε δαιμονιώδη φόρμα και σκόραρε και στα τρία παιχνίδια της Premier League που αγωνίστηκε από ένα γκολ, έχοντας παράλληλα και τρεις ασίστ.

Οι τρομερές εμφανίσεις του συνεχίστηκαν και τον Οκτώβριο. Αγωνίστηκε βασικός και στα τέσσερα ματς των «Reds» στο πρωτάθλημα, με Μάντσεστερ Σίτι, Γουότφορντ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Μπράιτον, βρήκε πέντε φορές δίχτυα, πετυχαίνοντας και χατ-τρικ κόντρα στους «κόκκινους διαβόλους», ενώ μοίρασε και τέσσερις ασίστ σε συμπαίκτες του.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η διοργανώτρια αρχή, να τον αναδείξει ως τον πολυτιμότερο ποδοσφαιριστή του πρωταθλήματος, για το μήνα Οκτώρβη. Φυσικά δεν θα μπορούσε να μην καταλήξει στα χέρια του Αιγύπτιου επιθετικού και το βραβείο για το καλύτερο γκολ. Ο Σαλάχ βραβεύτηκε για το υπέροχο τέρμα που είχε σημειώσει απέναντι στην Μάντσεστερ Σίτι, όταν απέφυγε όποιον βρήκε μπροστά του και με ένα απίθανο πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Έντερσον, κάνοντας το 2-1.

Η Premier League ταιριάζει «γάντι» στον Μοχάμεντ Σαλάχ, μιας κι έως τώρα ο 29χρονος άσος έχει τα περισσότερα (8) βραβεία Man Of The Match, τα περισσότερα γκολ στη διοργάνωση (10), τις περισσότερες ασίστ (7), τις περισσότερες μεγάλες ευκαιρίες στο πρωτάθλημα (8) και τα περισσότερα Expected Goal (7.80) από κάθε άλλον ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται φέτος στο αγγλικό πρωτάθλημα.

▪️ *That* goal vs. City

▪️ *That* goal vs. Watford

▪️ Hat-trick at Old Trafford

▪️ 5 goals, 4 assists in 4 games



Of course @MoSalah is the Premier League Player of the Month for October 👑 pic.twitter.com/Xv69NGvBZA — B/R Football (@brfootball) November 12, 2021