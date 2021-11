Μάντσεστερ Σίτι: Χρειάστηκε μόλις δέκα λεπτά προπόνηση πριν από το ντέρμπι με την Γιουνάιτεντ!

Δηλώσεις που εκθέτουν Σόλσκιερ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έκανε ο Κέβιν Ντε Μπρόινε, ο οποίος εν ολίγοις αποκάλυψε πως η Σίτι δεν χρειάστηκε ιδιαίτερη προετοιμασία για να αντιμετωπίσει τους Κόκκινους Διάβολους.

Η Μάντσεστερ Σίτι έκανε πάρτι στο «Όλντ Τράφορντ» στο ντέρμπι απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς παρά το χαμηλό σκορ (2-0) οι Πολίτες έδιναν την εντύπωση πως έκαναν ό,τι ήθελαν μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Όπως αποκάλυψε μάλιστα ο Κέβιν Ντε Μπρόινε, η ομάδα του δεν χρειάστηκε καν να δώσει μεγάλη σημασία στην τακτική προετοιμασία προκειμένου να υπερκεράσει το εμπόδιο των Κόκκινων Διάβολων.

Παραδοχή που αν μη τι άλλο εκθέτει ανεπανόρθωτα τον Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ και το τεχνικό του team, καθώς ο Βέλγος εν ολίγοις έβγαλε στη φόρα την ανεπάρκεια που που παρουσιάζει το αγωνιστικό πλάνο της Γιουνάιτεντ τη φετινή σεζόν.

«Μια μέρα πριν από αγώνα συνήθως προπονούμαστε πάνω στην τακτική, η οποία βασίζεται στο πως θα παίξει ο αντίπαλος. Πριν το ντέρμπι με την Γιουνάιτεντ, όμως, ο Πεπ είπε: ''Δεν ξέρουμε πως θα παίξουν'' και σταματήσαμε την προπόνηση έπειτα από δέκα λεπτά» ήταν τα λόγια του.

Kevin De Bruyne on how Man City prepared for their match against Man United 😳 pic.twitter.com/94tWlFkcGO