Κλοπ: «Δεν έπρεπε να μετρήσει το πρώτο γκολ, ήταν ξεκάθαρο φάουλ στον Άλισον» (vid)

Ο Γιούργκεν Κλοπ μετά το τέλος του αγώνα με την Γουέστ Χαμ, είχε αρκετά παράπονα από την διαιτησία, τονίζοντας πως το πρώτο γκολ των γηπεδούχων δεν έπρεπε να μετρήσει.

Η Γουέστ Χαμ κατάφερε κι επικράτησε με 3-2 της Λίβερπουλ στο Λονδίνο και με αυτόν τον τρόπο σταμάτησε το αήττητο σερί 25 αγώνων που έτρεχαν οι «Reds» σε πρωτάθλημα και Ευρώπη.

Τα «σφυριά» προηγήθηκαν αρκετά νωρίς και συγκεκριμένα στο 4' όταν σε κόρνερ από τα αριστερά ο Άλισον δεν μπόρεσε να μπλοκάρει την μπάλα και την είδε να καταλήγει στα δίχτυα του ενώ ο ίδιος και οι συμπαίκτες του παραπονέθηκαν πως του έγινε φάουλ.

Μάλιστα, ο Γιούργκεν Κλοπ στις δηλώσεις του τόνισε πως έπρεπε να ακυρωθεί το συγκεκριμένο τέρμα αλλά και να αποβληθεί για το μαρκάρισμά του στον Τζόρνταν Χέντερσον ο Άαρον Κρέσγουελ.

«Στο πρώτο γκολ υπάρχει φάουλ στον τερματοφύλακα. Το χέρι του Ογκμπόνα πάει πάνω στον Άλισον. Γι’ αυτό πρέπει να προστατεύονται οι τερματοφύλακες. Δεν του επέτρεψε να πάει στην μπάλα. Πολλοί θα πουν πως ψάχνω δικαιολογίες, αλλά όχι! Αποδέχομαι όταν δεν είμαστε αρκετά καλοί για να κερδίσουμε.

Περιμένουμε λογικές αποφάσεις από έναν διαιτητή και δεν τις είδαμε. Ο Κρέσγουελ έκανε ένα δυνατό μαρκάρισμα. Ακόμη κι αν ακουμπά την μπάλα, δεν μπορείς να μπαίνεις έτσι στη φάση. Είναι ξεκάθαρα κόκκινη κάρτα. Δεν χωρά καν συζήτηση. Αυτές οι δύο φάσεις επηρέασαν το παιχνίδι. Φυσικά η Γουέστ Χαμ δεν ευθύνεται για τις αποφάσεις του VAR», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γερμανός τεχνικός.

