Σόσλκιερ: «5 ακόμα χρόνια» παραμονής στον πάγκο της Γιουνάιτεντ ζήτησαν οι οπαδοί της Σίτι

Η Μάντσεστερ Σίτι επικράτησε 2-0 της Γιουνάιτεντ στο ντέρμπι της 11ης αγωνιστικής και οι φίλοι των «πολιτών» που βρέθηκαν στο Όλντ Τράφορντ δεν ξέχασαν να πικάρουν των γηπεδούχους ζητώντας παραμονή του Σόλσκιερ στον πάγκο.

Το σύνολο του Πεπ Γκουαρδιόλα κυριάρχησε απόλυτα της Γιουνάιτεντ το μεσημέρι του Σαββάτου (6/11). Δεν είναι μόνο το σκορ, καθώς το τελικό 2-0 παρέμεινε χάρη στις σπουδαίες επεμβάσεις του Ντε Χέα. Είναι ότι με εξαίρεση μια καλή στιγμή με πρωταγωνιστή τον Κριστιάνο Ρονάλντο, οι «πολίτες» δεν απειλήθηκαν στο παιχνίδι έχοντας από την αρχή ως το τέλος τον πλήρη έλεγχο.

Όσοι φίλοι της Σίτι βρέθηκαν στις κερκίδες του Όλντ Τράφορντ, το διασκέδασαν με την ψυχή τους και δεν δίστασαν να πικάρουν εκείνους της Γιουνάιτεντ, ζητώντας την παραμονή του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ στον πάγκο για ακόμα πέντε χρόνια. Οι οπαδοί των «πολιτών» υιοθέτησαν σαρκαστικά το περίφημο «Ole's at the wheel» των «κόκκινων διαβόλων»

Δείτε τους εδώ:

🎶𝑶𝒍𝒆'𝒔 𝑨𝒕 𝑻𝒉𝒆 𝑾𝒉𝒆𝒆𝒍🎶 Man City fans at Old Trafford today via = @JoshRead__ #MCFC #ManCity #ManchesterCity pic.twitter.com/qQzAXEgchh

Man City fans at Old Trafford today, “Ole’s at the wheel” #MCFC pic.twitter.com/cTO0o0QZWF