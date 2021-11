Κόντε: «Απαιτώ σεβασμό και παιδεία, προτιμώ να “σκοτώσω” τους παίκτες» (vid)

Σε μια παλαιότερη συνέντευξή του στον Τιερί Ανρί, όταν τότε βρισκόταν στον πάγκο της Τσέλσι, ο Αντόνιο Κόντε είχε καταστήσει σαφείς τις αρχές του ως άνθρωπος και ως προπονητής, μιλώντας για σεβασμό και παιδεία από τους ποδοσφαιριστές του.

Ο Ιταλός τεχνικός που ετοιμάζεται ν' αναλάβει την Τότεναμ στη θέση του Νούνο Σάντο που απολύθηκε έπειτα από τέσσερις κακούς μήνες στην φετινή Premier League, είχε κάνει κατανοητό πως δεν δέχεται να υπάρξουν αναταραχές και κακές συμπεριφορές στ' αποδυτήρια της ομάδας του.

«Όπως κι εγώ σέβομαι και έχω παιδεία, το ίδιο απαιτώ και από τους ποδοσφαιριστές μου. Όταν αντικρίσω λανθασμένη συμπεριφορά, προτιμώ να “σκοτώσω” τους παίκτες μου και να έχω 22 στο ρόστερ. Αν ένας προπονητής κλείσει τα μάτια σε τέτοια περιστατικά, αμέσως χάνει τ' αποδυτήρια» είχε αναφέρει ο Κόντε δίχως καν να «σπάσει» λίγο το πρόσωπό του με χαμόγελο, τη στιγμή που ο Ανρί είχε γελάσει δυνατά.

