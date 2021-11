Νούνο Σάντο: Κορυφή, βραβείο και απόλυση σε 124 μέρες

Με απόσταση από την κορυφή, με διόλου πειστική εικόνα στο γήπεδο και με ανάγκη για «ηλεκτροσόκ», η Τότεναμ απέλυσε τον Νούνο Σάντο έπειτα από 124 μέρες συνεργασίας με αρκετά

Από την μοναδική ομάδα με το 3x3, την κορυφή της βαθμολογίας και το βραβείο του καλύτερου προπονητή στο ξεκίνημα της φετινής Premier League, Τότεναμ και Νούνο Σάντο χώρισαν τους δρόμους τους αφού όλοι αντιλαμβάνονταν πως αυτή η συνεργασία δεν θα μπορούσε να προσφέρει κάτι πολύ διαφορετικό και πολύ καλύτερο, όσο άμεσα το χρειαζόταν η ομάδα.

Έπειτα από 124 μέρες ισχύος της συμφωνίας των «σπιρουνιών» με τον Πορτογάλο πρώην κόουτς της Γουλβς, το συμβόλαιο λύθηκε και ο άλλοτε βοηθός του Ζεσουάλδο Φερέιρα στον Παναθηναϊκό πρόλαβε να ζήσει περίεργες καταστάσεις στο Λονδίνο...

Life comes at you fast...

Η μεγαλύτερη απόδειξη πως ο χρόνος τρέχει, η ζωή περνάει και πως ακόμα κι ένα χρονικό διάστημα που μπορεί να φαντάζει μικρό, στην πραγματικότητα στο ποδόσφαιρο είναι τεράστιο και μπορούν να συμβούν τα πάντα.

Στις 30 του Ιούλη ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο και εν μέσω του θέματος με τον Χάρι Κέιν, ανακοινώνεται από την Τότεναμ, που είχε κάνει κρούσεις... με το τσουβάλι, είχε βρει κλειστές πόρτες από άλλους στόχους που ήταν ψηλότερα στη λίστα και τελικά συμφώνησε με τον 47χρονο κόουτς.

Στις 10 του Σεπτέμβρη και με την ομάδα να έχει το απόλυτο έπειτα από τρεις αγωνιστικές στην Premier League πριν από τη διακοπή των πρωταθλημάτων για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων, τα «σπιρούνια» είναι μόνα στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ο Εσπίριτο Σάντο παίρνει το βραβείο του καλύτερου προπονητή του πρώτου μήνα της νέας σεζόν, ακόμα κι αν οι τρεις νίκες σημειώθηκαν με σκορ 1-0 προτού έρθει η κατρακύλα. Την 1η του Νοέμβρη, ήρθε το τέλος... Μόλις 1,5 μήνα μετά την ευφορία που είχαν προκαλέσει τότε οι νίκες επί των Σίτι, Γουλβς και Γουότφορντ.

Nuno Espirito Santo is the only Tottenham manager (excluding caretakers) to lose as many as half of his Premier League games in charge of the club.



✅ 5 wins

❌ 5 defeats



😬😬😬



[@OptaJoe] pic.twitter.com/dAIuPv80Eo — Footy Accumulators (@FootyAccums) November 1, 2021

Ο Κέιν, ο Άλι και τα κακώς κείμενα στο ρόστερ

Ο Χάρι Κέιν αφού αποφάσισε πως έπρεπε να γυρίσει ξανά τον διακόπτη στο... Tottenham mode, από τη στιγμή που δεν του επετράπη να πάρει μεταγραφή και η Σίτι ποτέ δεν έκανε την αποφασιστική κίνηση, ακόμα δεν έχει πάρει μπρος.

Σε 9 ματς έχει σκοράρει μόλις 1 φορά στο φετινό πρωτάθλημα, αν και ήταν εκείνος που χάρισε την πρόκριση στους ομίλους του Conference League στη ρεβάνς με την Πάσος Φερέιρα και έχει χριστεί σκόρερ στην ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Το θέμα του Κέιν απασχόλησε πολύ την ομάδα με τον Νούνο Σάντο να μένει εκτός και να δείχνει πως δεν είχε πυγμή να το διαχειριστεί, περιμένοντας απλά τις στιγμές που θα είχε διαθέσιμο τον Άγγλο επιθετικό.

Ο Ντέλε Άλι γι' ακόμα μια σεζόν είναι στο πουθενά και δεν προσφέρει βάσει των όσων το έκανε πριν από μερικά χρόνια, ο Γουίνκς είχε «κοπεί», ο Ντομπελέ είναι ή του ύψους ή του βάθους και στο ρόστερ της Τότεναμ υπάρχουν αρκετά κακώς κείμενα που δεν βοηθούν καθόλου... Και φυσικά ο Νούνο Σάντο δεν βρήκε λύσεις για να κουμπώσουν τα γρανάζια...

⚪️ The performances and style of football were the key factors in Nuno Espírito Santo's departure



[via @skysportspaulg] pic.twitter.com/BrDUEqr2qZ — Football Daily (@footballdaily) November 1, 2021

Η παραδοχή πως «το πράγμα δεν πάει καλά»

Ο Τζέιμι Ρέντναπ, όσο κι αν είναι υπέρμαχος της Τότεναμ και δεν έχει κρύψει τα συναισθήματά του για την ομάδα, έκανε λόγο για περίγελο της Premier League με την εικόνα που έβγαζε στον αγωνιστικό χώρο το σύνολο του Σάντο.

Λίγο μετά το 3-0 από τη Γιουνάιτεντ ο πρώην, πλέον, κόουτς των «σπιρουνιών» παραδέχθηκε πως κάθε άλλο παρά στη σωστή κατεύθυνση οδεύει το λονδρέζικο «καράβι». Και ο Λέβι αποφάσισε άμεσα να μην επιτρέψει να πάει πιο κοντά στα βράχια και γίνει το «κακό.

Η Τότεναμ σε τρία μεγάλα λονδρέζικα ματς με Πάλας, Τσέλσι και Άρσεναλ είχε παθητικό 9 γκολ, έχοντας δεχθεί από μια «τριάρα» σε καθένα από αυτά τα παιχνίδια, στην έναρξη της κατηφορικής πορείας.

Ήρθε νίκη επί της Άστον Βίλα αλλά και απέναντι στη Νιούκαστλ στο 1.000ο και τελευταίο παιχνίδι του Στιβ Μπρους στους πάγκους, με τις «καρακάξες» ακόμα να μην είναι σε κατάσταση για να ορθοποδήσουν. Δυο νέες ήττες, ξανά σε μάχη της πρωτεύουσας με την Γουέστ Χαμ (1-0) και η νέα τριάρα από τη Γιουνάιτεντ, έφεραν το «διαζύγιο»...

🗣 "Right now on field Tottenham are the laughing stock of football."



Jamie Redknapp reacts to Tottenham sacking Nuno Espírito Santo and being linked with Antonio Conte pic.twitter.com/z84LtMdgrk — Football Daily (@footballdaily) November 1, 2021