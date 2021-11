Φαν ντε Μπεεκ: Χρησιμεύει στη Γιουνάιτεντ για τις πάσες στην προθέρμανση... (vid)

Ο Ντόνι Φαν ντε Μπέεκ φαίνεται πως αντιμετωπίζει μια μη αναστρέψιμη κατάσταση στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και υποβιβάζεται ακόμα και στο κομμάτι της προθέρμανσης...

Ο Ολλανδός χαφ πίστεψε το καλοκαίρι του 2020 πως έκανε την σωστή στιγμή το σωστό επόμενο βήμα μετά την υπέροχη θητεία του στον αγαπημένο του Άγιαξ.

Παρ' όλα αυτά, τα πάντα έχουν στραβώσει και όσο κι αν έχει προσπαθήσει να κερδίσει την εμπιστοσύνη του Σόλσκιερ, ο Νορβηγός δεν τον υπολογίζει.

Στην προθέρμανση πριν το Σαββατιάτικο ματς με την Τότεναμ, ο Φαν ντε Μπεεκ έκανε απλά τις πάσες στους υπόλοιπους συμπαίκτες του για τα τελειώματα και αυτό αποτελεί «υποβιβασμό»...

I feel like I just wanna cry for @Donny_beek6 the way he has been treated at @ManUtd .

we all know it's disgusting and he deserves much better.

[@FlexUTD Instagram] pic.twitter.com/sKOSUoRply