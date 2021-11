Ντέκλαν Ράις: Ο απόλυτος χαφ στα 22 του σε μια ονειρική σεζόν (pics & vids)

Με εντυπωσιακή εικόνα στο γήπεδο, με σοβαρότητα στα λόγια και με επιδόσεις που τον κατατάσσουν σε στατιστικές κορυφές, ο Ντέκλαν Ράις στα 22 του κάνει ονειρική σεζόν και κρατάει στιβαρά το «τιμόνι» της Γουέστ Χαμ.

Η ομάδα του Ντέιβιντ Μόγιες το απόγευμα της Κυριακής έφυγε από το Μπέρμιγχαμ με επιβλητικό «διπλό» χάρη στο τελικό 4-1 επί της Άστον Βίλα.

Ο Ντέκλαν Ράις πέτυχε το τρίτο φετινό του γκολ σε όλες τις διοργανώσεις σε 13 συμμετοχές μέχρι και αυτή τη στιγμή, ενώ, πέρυσι, σε 35 ματς είχε σκοράρει μόλις 2 φορές.

Ο 22χρονος χαφ που φοράει και το περιβραχιόνιο των «σφυριών» στο μπράτσο, αναδεικνύεται σε ολοκληρωτικό μέσο, με ηγετική προσωπικότητα και έχει κάνει τεράστια άλματα προόδου από το Euro του καλοκαιριού και μετά...

Friendly reminder that Declan Rice is just 22 years old.



Phenomenal young player. 👏 pic.twitter.com/hBg9rxCk8b October 31, 2021

Το 10+... το καλό

Τη δεδομένη χρονική στιγμή σε αυτό το σημείο του κορυφαίου πρωταθλήματος, ο Ντέκλαν Ράις έχει φτάσει σε επιδόσεις που κανείς άλλος δεν έχει σε τέτοιο βαθμό και σε τόσα διαφορετικά πράγματα στο γήπεδο.

Έπειτα και από την εμφάνισή του κόντρα στην Άστον Βίλα, ο διεθνής μέσος έχει 25 τάκλιν στην Premier League, 20 παρεμβάσεις σε φάσεις αντιπάλου, 16 ολοκληρωμένες μονομαχίες, 15 επιτυχημένες κόντρες στον αέρα, 13 επαφές με τη μπάλα εντός περιοχής, 12 ευκαιρίες για γκολ από τα πόδια του και 11 απομακρύνσεις.

Αυτό το 10+ σε όλες τις παραπάνω κατηγορίες ταυτόχρονα έπειτα από τις 10 «στροφές» του πρωταθλήματος δεν το έχει πιάσει κανείς. Ο Ντέκλαν Ράις το πανηγυρίζει έξαλλα στο γήπεδο... μέχρι να κατεβάσει πάλμούς και να μιλήσει με ωριμότητα και πίστη για τους στόχους της φετινής Γουέστ Χαμ.

Thumbs up from Declan Rice at full time 👍🏻 pic.twitter.com/ZKRun7bMgt October 31, 2021

Ακούραστο και αποτελεσματικό «εργαλείο»

Αν και είχε προηγηθεί η συμμετοχή του στο Euro, όπου στο χώρο του κέντρου είχε εξαιρετική συνεργασία και συνεννόηση με τον Κάλβιν Φίλιπς, ο Ράις εξ αρχής στο πρωτάθλημα έκανε τον κόσμο να καταλάβει τι θ' ακολουθούσε.

Κι όσοι δεν μπορούσαν να το προβλέψουν, φροντίζει για εκείνους ο 22χρονος χαφ ώστε ν' αντιληφθούν πόσο σπουδαία σεζόν διανύει.

Όπως αποτυπώνει το Wyscout, οι ενέργειές του στον αγωνιστικό χώρο έχουν πατημένο το γκάζι και το πόδι δεν χαλαρώνει ούτε στιγμή από το πεντάλ.

Το μικρότερο ποσοστό επιτυχίας που έχει καταγράψει είναι το... 65%! Είναι τρομερό πως ακόμα και σε αυτή την περίσταση, που ήταν παιχνίδι απέναντι στην Λιντς με τα «σφυριά» να φεύγουν από το «Έλαντ Ρόουντ» με το υπέρ τους 2-1, ο Ράις έκανε τις λιγότερες ενέργειες (55), όμως πέτυχε τις 36.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια μέχρι και αυτό απέναντι στην Βίλα, σπάνια θα πέσει κάτω από τις 80 ενέργειες, με μέσο όρο επιτυχίας στο 73,3%. Το απόγευμα της Κυριακής είχε 111/82 (74%), με τις μεταβιβάσεις του να φτάνουν στο 78/70 (90%)!

Δεν έδωσε κανένα θάρρος στην Βίλα

Απέναντι στην Άστον Βίλα, όπου μάλιστα έγινε ο νεότερος σκόρερ (22 ετών και 290 ημερών) για τον σύλλογο που αγωνίζεται μαζί με ασίστ στο ίδιο ματς, μετά τον Μανουέλ Λαντσίνι από το 2015 (Οκτώβρης, 22 ετών και 244 ημερών).

Το χειροκρότημα που κέρδισε ξανά, ήταν απόλυτα δίκαιο με δεδομένο πως ο κόσμος της Γουέστ Χαμ τον είδε να φτάνει στις 67 επιτυχημένες μεταβιβάσεις (1ος), τις 91 επαφές με τη μπάλα (1ος), τις 13 ολοκληρωμένες μεταβιβάσεις στο επιθετικό τρίτο (2ος) και φυσικά το σκοράρισμα και το «σερβίρισμα».

Κατέγραψε 8 ανακτήσεις της μπάλας για την ομάδα του, έφτιαξε δυο φάσεις για γκολ, είχε 3 τελικές εκ των οποίων οι 2 εντός στόχου και έπειτα από 75 συμμετοχές εκτός έδρας και 40 προσπάθειες στο πρωτάθλημα, σκόραρε για πρώτη φορά στην Premier μπροστά σε αντίπαλοι κοινό.

⭐️ Man of the Match, @WestHam’s Declan Rice

92 touches

Completed 68/78 passes

8x possession gained

2 chances created

3 shots, 2 on target

1st time both scored & assisted in a PL game (141st PL app) pic.twitter.com/igSHNRnUf9 — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) October 31, 2021

Τα λόγια του γεμάτα ωριμότητα και αυτοπεποίθηση

Ακριβώς όπως θα έπρεπε να συμβαίνει με έναν ποδοσφαιριστή που φοράει το περιβραχιόνιο σε έναν σύλλογο τέτοιου μεγέθους και σε ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα. Κι ας είναι μόλις 22 ετών. Ο Ντέκλαν Ράις επιδεικνύει χαρακτήρα και σκέψη που αρμόζουν σε έναν αρχηγό και πέρα από τις κινήσεις του στον αγωνιστικό χώρο, το φανερώνει και με τον τρόπο που μιλάει αυτή τη στιγμή.

Με την Γουέστ Χαμ στην 4η θέση της βαθμολογίας και με αποτελέσματα στα εγχώρια και στο Europa League που κάνουν και τους πιο δύσπιστους ν' αρχίσουν να το ξανασκέφτονται για την ομάδα και τον Μόγιες, ο Ράις είπε:

«Είναι ένα ιδιαίτερο σύνολο αυτό που έχουμε φτιάξει στην ομάδα αυτή τη στιγμή. Ξυπνάμε όλοι και ανυπομονούμε να δουλέψουμε και να κάνουμε προπόνηση. Σε κάθε ματς είμαστε πνευματικά έτοιμοι και παρόντες στο χορτάρι μέχρι και το τελευταίο λεπτό. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη ομάδα αυτή που έχουμε φτιάξει. Το χαιρόμαστε.

Μπορεί να φτάσαμε στο 4-1 όμως αρχίσαμε να δίνουμε εύκολα τη μπάλα και αυτό δεν είναι καλό, δεν θα άρεσε και στον προπονητή μας. Όσα ερωτήματα κι αν υπήρξαν στο ξεκίνημα της σεζόν, έχουμε δώσει απαντήσεις για όσα μπορούμε να κάνουμε. Αν θέλουμε να είμαστε μεγάλη ομάδα, απαγορεύεται να χαλαρώσουμε».