Τότεναμ: Σε συζητήσεις με τον Κόντε για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας

Την ώρα που το μέλλον του Νούνο στον πάγκο της Τότεναμ κρέμεται από μια κλωστή, στο Λονδίνο άνοιξαν επαφές με τον Αντόνιο Κόντε για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας.

Άγνωστη παραμένει η επόμενη μέρα στον πάγκο της Τότεναμ, καθώς η βαριά ήττα από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Λονδίνο έχει φέρει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο που κινδυνεύει να αποτελέσει άμεσα παρελθόν από την τεχνική ηγεσία.

Η εμπιστοσύνη των Spurs στο πρόσωπο του Πορτογάλου προπονητή εμφανίζεται κλυδωνισμένη μετά και το νέο αρνητικό αποτέλεσμα, με τους ανθρώπους του συλλόγου να έχουν ξεκινήσει ήδη «σαφάρι» για την αντικατάστασή του.

Σύμφωνα μάλιστα με τα τελευταία ρεπορτάζ από την Αγγλία, η Τότεναμ έχει ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με τον Αντόνιο Κόντε που παραμένει ελεύθερος από το προηγούμενο καλοκαίρι και είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τους Λονδρέζους.

Η άσχημη αγωνιστική κατάσταση όμως που επικρατεί στο κλαμπ συνέβαλε στην αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος από την Τότεναμ που προσέγγισε εκ νέου τον Ιταλό και ευελπιστεί να καταφέρει αυτή την φορά να τον πείσει να αναλάβει το πρότζεκτ.

Από την πλευρά του πάντως ο πρώην τεχνικός της Ίντερ εμφανίζεται διστακτικός σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, την ίδια ώρα που και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φέρεται να τον... γλυκοκοιτάζει σε περίπτωση που αποδεσμεύσει τον Σόλσκιερ από τα καθήκοντά του.

Tottenham have contacted Antonio Conte.



Did already last summer and the offer was rejected.

Now Paratici trying to burn Manchester United before they take a decision