Τότεναμ: «Συνάντηση κορυφής» για το μέλλον του Νούνο στην τεχνική ηγεσία

Κρίσιμες ώρες στην Τότεναμ για το μέλλον του Νούνο στην τεχνική ηγεσία, με τους ιθύνοντες του συλλόγου να εξετάζουν σε γενική σύσκεψη όλα τα ενδεχόμενα.

Η βαριά ήττα της Τότεναμ από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Λονδίνο φαίνεται πως έθεσε θέμα προπονητή εντός του συλλόγου, με την παρουσία του Νούνο Εσπίριτο Σάντο στον πάγκο να θεωρείται πλέον επισφαλής.

Το άσχημο ξεκίνημα στη σεζόν σε συνδυασμό με την ασθενική εικόνα που παρουσιάζουν οι Spurs έχουν φέρει σε δύσκολη θέση τον Πορτογάλο προπονητή, ο οποίος στο ντέρμπι με τους Κόκκινους Διάβολους τα «άκουσε» από τους οπαδούς που ζήτησαν την άμεση απομάκρυνσή του από την τεχνική ηγεσία.

Το αίτημα της εξέδρας μάλιστα φαίνεται πως εξετάζεται πλέον σοβαρά από την διοίκηση της Τότεναμ, η οποία προγραμμάτισε «συνάντηση κορυφής» εντός της ημέρας (31/10) με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοικτά.

Σύμφωνα πάντως με τα τελευταία ρεπορτάζ από την Αγγλία, η σχετική απόφαση δεν θα αργήσει να παρθεί και είναι πολύ πιθανόν το μέλλον του Νούνο στον σύλλογο να έχει ξεκαθαρίσει ακόμα και μέσα στις επόμενες ώρες.

Talks ongoing between Daniel Levy, Fabio Paratici and whole Tottenham board to decide on Nuno Espirito Santo’s future, under discussion. He could be sacked but no decision made yet - and it’s gonna take some hours. ⚪️ #THFC pic.twitter.com/3TaXbAphUy