Κλοπ για την ισοπαλία με την Μπράιτον: «Την νιώθουμε σαν ήττα» (vid)

Την απογοήτευσή του εξέφρασε ο Γιούργκεν Κλοπ για το ισόπαλο αποτέλεσμα με την Μπράιτον, στο «Άνφιλντ».

Η Λίβερπουλ αν και προηγήθηκε στο σκορ με διαφορά δύο τερμάτων, είδε την Μπράιτον να φέρνει στα ίσα το ματς κι εν τέλει να φεύγει με τον βαθμό της ισοπαλίας (2-2) από το «Άνφιλντ». Έτσι, οι «Reds», έμειναν τρεις βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Τσέλσι, στη βαθμολογία της Premier League.

Μετά το τέλος του αγώνα με τους «γλάρους» ο Γιούργκεν Κλοπ δεν μπόρεσε να κρύψει την απογοήτευσή του, τονίζοντας ότι αυτό το αποτέλεσμα είναι σαν ήττα για την ομάδα του.

«Αυτή την ισοπαλία την νιώθουμε σαν ήττα. Οχι μόνο γιατί προηγηθήκαμε με δύο γκολ διαφορά και δεν καταφέραμε να κερδίσουμε, αλλά κι επειδή σκοράραμε δύο υπέροχα γκολ, τα οποία ακυρώθηκαν. Επειτα στο δεύτερο ημίχρονο δεν παρουσιαστήκαμε καλοί. Η γλώσσα του σώματος μας δεν μου άρεσε. Ήταν σαν "Θεέ μου, είναι πραγματικά δύσκολο". Τη νιώθουμε σαν ήττα, αυτή την ισοπαλία ακόμα κι αν γνωρίζουμε ότι δεν ήταν», ανέφερε χαρακτηριστικά μετά το τέλος του αγώνα ο Γερμανός τεχνικός.

