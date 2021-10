Κριστιάνο Ρονάλντο: Βλέπει Τότεναμ και... αφηνιάζει, έχει χάσει μία φορά σε 19 ματς

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο βλέπει... λευκά και τρελαίνεται! Απέναντι στην Τότεναμ έχει 13 νίκες και 11 γκολ σε 19 ματς, ενώ έχει ηττηθεί μόλις μία φορά από την ομάδα του Λονδίνου!

Μετά την τεσσάρα από την Λέστερ και την πεντάρα από τη Λίβερπουλ, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έδειξε ότι ακόμη υπάρχει... σφυγμός.

Πέρασε από το Λονδίνο, επικρατώντας 3-0 της Τότεναμ, με τον Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ να κερδίζει ηρεμία και χρόνο.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, φυσικά, ήταν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της ομάδας του.

Ήταν αυτός που στο 39' άνοιξε το σκορ και στο 64' μοίρασε ασίστ στον Καβάνι για το 2-0.

Απέναντι στην Τότεναμ, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έχει τρομερή παράδοση!

Στις 19 φορές που την έχει βρει στο δρόμο του την έχει νικήσει 13 φορές, άλλα 5 ματς ήρθαν ισόπαλα και μόλις φορά νίκησαν οι «πετεινοί». Αυτό είχε συμβεί την 1η Νοεμβρίου του 2017, όπου ο CR7 είχε διαμορφώσει το τελικό 3-1.

Συνολικά, ο Ρονάλντο έχει σκοράρει 11 φορές στην Τότεναμ και έχει μοιράσει 6 ασίστ.

Τελευταία φορά που τη συνάντησε, ήταν ακόμη παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης. Ήταν κι η φορά που είχε άσχημες αναμνήσεις από την τότε ομάδα του Ποκετίνο, καθώς δεν νίκησαν σε κανένα από τα δύο ματς για τους ομίλους του Champions League.

Η ζυγαριά στις μεταξύ τους αναμετρήσεις, όμως, γέρνει κατά πολύ υπέρ του σούπερ σταρ των «κόκκινων διαβόλων», ο οποίος πλέον μετράει 6 γκολ σε 6 σερί αναμετρήσεις έχοντας απέναντί του τη συγκεκριμένη ομάδα.

Tα 6 τελευταία του ματς κόντρα στην Τότεναμ:

Σεζόν 2008-2009

25/4/2009: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Τότεναμ 5-2

Σεζόν 2010-2011

5/4/2011: Ρεάλ Μαδρίτης-Τότεναμ 4-0

13/4/2011: Τότεναμ-Ρεάλ Μαδρίτης 0-1

Σεζόν 2017-2018

17/10/2017: Ρεάλ Μαδρίτης-Τότεναμ 1-1

1/11/2017: Τότεναμ-Ρεάλ Μαδρίτης 3-1

Σεζόν 2020-2021

30/10/2021: Τότεναμ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 0-3

Cristiano Ronaldo has scored in each of his last SIX games against Tottenham 👑 pic.twitter.com/cR4aQ946BJ