Μαγκουάιρ: «Όποιος δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες του, είναι λάθος» (vids)

Ο Χάρι Μαγκουάιρ έκανε λόγο για ντροπιαστική ήττα από τη Λίβερπουλ, για παίκτες που απογοητεύουν τους εαυτούς τους και την Γιουνάιτεντ και για την ανάγκη άπαντες να κοιτάζονται στον καθρέφτη και ν' αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους.

Ο αρχηγός των «κόκκινων διαβόλων» με την σκόνη να έχει καθίσει πλέον μετά το υπερηχητικό 5-0 της Λίβερπουλ στο «Ολντ Τράφορντ» στο απόγευμα όπου γράφτηκε ιστορία για τους «κόκκινους» και αποτελεί «μαύρη» σελίδα για την Γιουνάιτεντ, μίλησε όσο πιο ανοιχτά γινόταν...

«Ήταν ντροπιαστικό. Δεν αξίζει σε αυτό τον σύλλογο. Ένα από τα πιο άσχημα σημεία της καριέρας μας. Πήγα σπίτι και αναλογίστηκα τις ευθύνες μου, όποιος δεν το έκανε, τότε κάνουν πολύ μεγάλο λάθος...

Αναλαμβάνω ευθύνες για τα γκολ που δεχόμαστε και τις εμφανίσεις μου ως αρχηγός.

Θέλω να επιστρέψω στην κατάσταση που ήμουν πριν από δύο μεγάλους τραυματισμούς που είχα. Θέλω να βελτιωθώ.

Απογοητεύσαμε τον προπονητή, τους οπαδούς, τον σύλλογο. Μακάρι όλοι στ' αποδυτήρια ν' αναλάβουν τις ευθύνες τους και να μην τις επιρρίπτουν αλλού».

🗣 "We let the manager down, we let the fans down, we let the club down." Harry Maguire takes huge responsibility as a player for Manchester United for their defeat to Liverpool and says the team owes Ole Gunnar Solskjaer a performance on Saturday pic.twitter.com/vQ9DVpwMms

🗣 "It was embarrassing. I went home and looked at myself. I'm sure a lot of the other players did that and if they didn't they're doing something wrong."



Harry Maguire speaks about the tough week that the club have faced in the aftermath of their 5-0 defeat to Liverpool pic.twitter.com/AAjHHzCJPr