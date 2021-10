Τσιμίκας: Η πατρική αγκαλιά του Κλοπ και το δοκάρι του Greek Scouser (vids)

Ο Γιούργκεν Κλοπ έδωσε μια μεγάλη, ζεστή αγκαλιά στον Κώστα Τσιμίκα στο φινάλε του ματς με την Πρέστον για το Carabao Cup, με τον Έλληνα φουλ μπακ να έχει και δοκάρι στο ματς στη φάση του μαγικού γκολ του Οριγκί.

Ο «Τσίμι» πήρε φανέλα βασικού στο παιχνίδι της Τετάρτης κόντρα στην Πρέστον και έβγαλε ολόκληρο το 90λεπτο συνεισφέροντας στην εξασφάλιση της πρόκρισης των «κόκκινων» στα προημιτελικά του LeagueCup.

Μάλιστα, στη φάση του μαγικού γκολ του Οριγκί με την τακουνιά, ο Έλληνας φουλ μπακ έχει κάνει σέντρα – σουτ που έχει σταματήσει στο οριζόντιο δοκάρι.

Στο φινάλε ο Κλοπ του έδωσε μια μεγάλη αγκαλιά, με τον Greek Scouser να το απολαμβάνει και να εισπράττει την εκτίμηση του προπονητή του.

I want to hugged by somebody the same way #JurgenKlopp did Tsimikas today. pic.twitter.com/Vsjm66j1HX