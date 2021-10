Ο Νέβιλ δικαιολογεί τη Γιουνάιτεντ on air και οι Κάραγκερ και Σούνες γελάνε (vid)

Ο Γκάρι Νέβιλ κάνει ό,τι μπορεί για να στηρίξει τον φίλο του, Σόλσκιερ, στον πάγκο της Γιουνάιτεντ, με τους Κάραγκερ και Σούνες να γελούν μπροστά του, στην τηλεοπτική εκπομπή μετά το ντέρμπι του «Ολντ Τράφορντ».

Αρκετά άβολη κατάσταση διαμορφώθηκε στο στούντιο του SkySports και τον τηλεοπτικό αέρα αμέσως μετά το επικό 5-0 της Λίβερπουλ επί της Γιουνάιτεντ στο Μάντσεστερ, το βράδυ της Κυριακής.

Ο Γκάρι Νέβιλ μιλούσε για τη Γιουνάιτεντ προσπαθώντας να δικαιολογήσει τα πάντα και να τονίσει πόσο διαφορετική ήταν η ομάδα λίγες μέρες νωρίτερα.

Απέναντί του, οι Κάραγκερ και Σούνες από πλευράς Λίβερπουλ, γελούσαν δυνατά μπροστά στα μάτια του και η αλήθεια είναι πως κάθε άλλο παρά σεβασμό επιδείκνυαν...

😂 Get on Carra and Souness laughing at Neville for doing everything he can to avoid blaming Solskjaer for United being poorly coached pic.twitter.com/EVeuieYUiU