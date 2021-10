Οπαδός της Λίβερπουλ εντοπίστηκε στην κερκίδα της Γιουνάιτεντ και προκλήθηκε ένταση - Τον απομάκρυναν security (vid)

Οπαδός της Λίβερπουλ βρέθηκε ανάμεσα σε εκνευρισμένους οπαδούς της Γιουνάιτεντ στο Όλντ Τράφορντ το απόγευμα της Κυριακής, τα αίματα άναψαν και επενέβησαν άνδρες της ασφάλειας του γηπέδου για να τον απομακρύνουν.

Ο νεαρός ακούει τα... γαλλικά του από τους οπαδούς των «κόκκινων διαβόλων», οι οποίοι έχοντας στην πλάτη τους το βαρύ σκορ του αγώνα (5-0) και την απογοητευτική εμφάνισή της ομάδας τους, δεν καταφέρνουν να δείξουν ποδοσφαιρικό πολιτισμό φιλοξενώντας τον φίλο της Λίβερπουλ στην κερκίδα τους.

Κάποιοι επιχειρούν να τον προπηλακίσουν, αλλά επεμβαίνουν οι ψυχραιμότεροι όπως και οι άνδρες της ασφάλειας του γηπέδου προκειμένου να μην προκύψει ένταση.

Με υπομονή οι security τον απομακρύνουν από εκείνο το σημείο του γηπέδου και ευτυχώς δεν υπήρξαν σοβαρά παρατράγουδα.

Δείτε το βίντεο:

Scouse lad in the United crowd yesterday. No fear. pic.twitter.com/xTl2wxsXfv