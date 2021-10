Τσέλσι: Ο Τσίλγουελ έγραψε ιστορία και θύμισε το ρεκόρ του Λάμπαρντ (vid)

Ο Μπεν Τσίλγουελ με το γκολ που σημείωσε κόντρα στη Νόριτς, έφτασε σε ένα σερί το οποίο θύμισε Φρανκ Λάμπαρντ

Η Τσέλσι επικράτησε με το εντυπωσιακό 7-0 της Νόριτς των Γιαννούλη και Τζόλη και με αυτόν τον τρόπο παρέμεινε στην κορυφή του πρωταθλήματος, με 22 βαθμούς.

Ένας εκ των πρωταγωνιστών της αναμέτρησης, ήταν ο Μπεν Τσίλγουελ ο οποίος βρήκε δίχτυα σε ακόμη ένα παιχνίδι. Μπορεί η θέση του να είναι στο αριστερό άκρο της άμυνας, ωστόσο, τα τελειώματα του Άγγλου μπακ είναι τόσο καλά που θα τα ζήλευαν ακόμη και οι επιθετικοί.

Κι αυτό αποδεικνύεται και μέσω των αριθμών, καθώς κόντρα στα «καναρίνια» ο Τσίλγουελ, έγινε μόλις ο πρώτος Άγγλος ποδοσφαιριστής μετά τον Φρανκ Λάμπαρντ, που σκοράρει σε τέσσερα συνεχόμενα παιχνίδι της Premier League, με τη φανέλα των «μπλε».

4 - Ben Chilwell is the first English player to score in four consecutive Premier League games for Chelsea since Frank Lampard in February 2013. Footsteps. #CHENOR