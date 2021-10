Τσέλσι: Με το «μαγικό ραβδάκι» του ο Τούχελ μεταμόρφωσε σε ηγέτη τον Μάουντ (vids)

Ο 22χρονος μέσος συνεχίζει να πραγματοποιεί world class εμφανίσεις και δείχνει σε όλους ότι βρίσκεται σε δαιμονιώδη φόρμα. Απέναντι στη Νόριτς, ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής για την ομάδα του, βοηθώντας την να κατακτήσει τη νίκη με 7-0, με το χατ-τρικ που πέτυχε.

Ο αγώνας κόντρα στα καναρίνια» των Γιαννούλη και Τζόλη, ήταν μόλις το τρίτο φετινό 90λεπτο στο πρωτάθλημα για τον Μέισον Μάουντ. Μπορεί την περυσινή σεζόν να μην έχανε φανέλα βασικού στα παιχνίδια με τους «μπλε», ωστόσο φέτος οι αρκετές αλλαγές στο σχηματισμό και οι μεταγραφές, τον έφεραν μεταξύ πάγκου και γηπέδου. Αυτό όμως δεν επηρέασε ούτε στο ελάχιστο τον νεαρό άσο, ο οποίος κάθε φορά που αγωνίζεται δίνει τον καλύτερο του εαυτό και βοηθάει τα μέγιστα προκειμένου η ομάδα του να κατακτήσει την πολυπόθητη νίκη.

Wholesome Sunday content alert! 🚨 pic.twitter.com/i2CvrnpCK9 — Chelsea FC (@ChelseaFC) October 24, 2021

Το σίγουρο είναι ότι από το 2019 και έπειτα, ο απόφοιτος των ακαδημιών της ομάδας αποτελεί αναντικατάστατο στέλεχος της μεσαία γραμμής των «μπλε». Στον αγώνα με τη Νόριτς μάλιστα το επιβεβαίωσε - και με το παραπάνω – έχοντας 5 σουτ, εκ των οποίων τα τέσσερα βρήκαν στόχο, τρεις πάσες κλειδιά, 1 ασίστ και χατ-τρικ! Βέβαια, χρειάστηκαν να περάσουν πέντε ολόκληροι μήνες για να βρει δίχτυα, αλλά μίλησε τη στιγμή που η ομάδα του τον χρειάστηκε.



Mason Mount and his match ball 🥰



Jorginho's even providing assists after the game 😅 pic.twitter.com/bT3D6nbjpS October 23, 2021

Ιστορία με χρυσά γράμματα

Μέσα σε λίγα λεπτά από το πρώτο σφύριγμα, ο Μάουντ και ο Χάντσον Οντόι έκαναν τις απουσίες να ξεχαστούν. Οι δύο τους σκόραραν για πρώτη φορά στο φετινό πρωτάθλημα κι έτσι η Τσέλσι μετράει πια 14 διαφορετικούς σκόρερ την τρέχουσα σεζόν. Καμία άλλη ομάδα της Premier League, δεν έχει τόσους διαφορετικούς σκόρερ τόσο γρήγορα. Ο Μάουντ όμως μετά το χατ-τρικ έχει τα περισσότερα τέρματα για τους «μπλε», μαζί με τους Μπεν Τσίλγουελ και Ρομέλου Λουκάκου. Αξιο αναφοράς ωστόσο είναι το γεγονός ότι ο 22χρονος Άγγλος διεθνής έγινε ο 20ος παίκτης στην ιστορία της Τσέλσι που πετυχαίνει χατ-τρικ και ο τρίτος νεότερος, πίσω από τους Κρίστιαν Πούλισικ και Τάμι Έιμπραχαμ. Εκτός όμως από αυτό ο Μάουντ έγραψε ιστορία με χρυσά γράμματα, μιας και έγινε ο πρώτος παίκτης των Λονδρέζων που πετυχαίνει τρία τέρματα στο «Στάμφορντ Μπριτζ», μετά τον Εντέν Αζάρ!

«Πριν από το παιχνίδι, πίεσα τον εαυτό μου προκειμένου να βάλω το όνομά μου στον πίνακα των σκόρερ. Τελικά, σκόραρα τρεις φορές στο ίδιο παιχνίδι. Είναι προφανώς μια τεράστια στιγμή για μένα. Θα το θυμάμαι αυτό για πολύ καιρό. Είναι μια μεγάλη στιγμή για μένα να πετυχαίνω τρία γκολ στο Στάμφορντ Μπριτζ. Ηταν κάτι που το ονειρευόμουν», ανέφερε χαρακτηριστικά μετά το τέλος του αγώνα.

"I don't think I've ever scored more than one in a game!"



Chelsea's hat-trick hero Mason Mount (ft. his match ball) speaks to @TheDesKelly after a memorable afternoon at Stamford Bridge ⚽ pic.twitter.com/Dv0CIDobaG — Football on BT Sport (@btsportfootball) October 23, 2021

Η μεταμόρφωση υπό την καθοδήγηση του Τούχελ

Ο Μάουντ ήτα «ανακάλυψη» του Φρανκ Λάμπαρντ αλλά χάρη στον Τούχελ ο Μαόυντ κατάφερε να κάνει βήματα προόδου. Η Τσέλσι και περισσότερο ο προπονητής της, ποντάρουν πολλά πάνω του. Ο νεαρός έχει μετατραπεί σε κομβικό «γρανάζι» της λονδρέζικης ομάδας. Κι αυτό αποδεικνύεται κι από τους αριθμούς. Ο 22χρονος Άγγλος, έχει πετύχει τα περισσότερα γκολ υπό την καθοδήγηση του προπονητή του. Εως τώρα μετράει οκτώ, ενώ από πέντε, έχουν οι Τίμο Βέρνερ, Κάι Χάβερτς, Χακίμ Ζίγιες, Κρίστιαν Πούλισικ και Μπεν Τσίλγουελ. Ο καλός Μάουντ προσφέρει στην Τσέλσι ταχύτητα και καθαρό μυαλό ειδικά όταν η ομάδα βρίσκεται στην επίθεση. Γι’ αυτό και η Τσέλσι θα κάνει όλα όσα χρειάζονται για να τον δέσει μια και καλή στην ομάδα της. Όχι πως και εκείνος θέλει να πάει κάπου αλλού…

Most goals under Thomas Tuchel at Chelsea:



8 - Mason Mount

5 - Timo Werner

5 - Kai Havertz

5 - Hakim Ziyech

5 - Christian Pulisic

5 - Ben Chilwell

4 - Jorginho

4 - Romelu Lukaku



Mason Mount is adding the goals to his game. 👀 pic.twitter.com/WfY2tl3QBt — William Hill (@WilliamHill) October 23, 2021

Για πάντα στο «Στάμφορντ Μπριτζ»

Οι εντυπωσιακές του εμφανίσεις έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη της διοίκησης αλλά και του Τόμας Τούχελ. Γι’ αυτό και οι ιθύνοντες των Λονδρέζων, έχουν έρθει ήδη σε επαφή με τον ατζέντη του, προκειμένου να ανανεώσουν τη συνεργασία τους. Μπορεί βέβαια, το συμβόλαιο του Μάουντ να ολοκληρώνεται το 2024 αλλά επιθυμία και των δύο είναι να συνεχίσουν μαζί. Θα χρειαστεί χρόνος προκειμένου να καταλήξουν σε συμφωνία, ωστόσο είναι κοινό μυστικό πως τόσο ο Μάουντ όσο και η Τσέλσι θα τα βρούνε σε όλα και θα πορευτούν μαζί για πολλά ακόμα χρόνια.

Στα 22 του υποψήφιος για τη «Χρυσή Μπάλα»

Στις 29 Νοεμβρίου, στο Theatre du Chatelet στο Παρίσι, θα ανακοινωθεί ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής της χρονιάς για το γαλλικό περιοδικό «France Football» και θα παραλάβει την «Χρυσή Μπάλα». Μπορεί επικρατέστεροι να θεωρούνται ο Λιονέλ Μέσι και ο Ζορζίνιο, αλλά ο Μέισον Μάουντ, είναι πανευτυχής που συμπεριελήφθη στον κατάλογο με τους 30 υποψηφίους.

Mason Mount 🤝 Hugging major achievements pic.twitter.com/34NrBNekH4 October 23, 2021

«Είναι κάτι ξεχωριστό. Το να είσαι δίπλα σε αυτά τα ονόματα, είναι προφανώς ένα όνειρο. Μετά από τόσα χρόνια σκληρής δουλειάς, βλέποντας κάτι τέτοιο, αποδεικνύεται ότι όλα αποδίδουν. Είναι μόνο η αρχή, δεν σταματά τώρα. Αμφιβάλλω (σ.σ. ότι θα πάρει την Χρυσή Μπάλα του 2021), αλλά ποτέ δεν ξέρεις», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Ο Μάουντ, όντας φυσικά Πρωταθλητής Ευρώπης με την αγαπημένη του ομάδα, παίρνει τη σκυτάλη από τον Τζον Τέρι σε ό,τι αφορά το πολύτιμο βραβείο, καθώς μετά τον άλλοτε «βράχο» της άμυνας των Λονδρέζων, ο 22χρονος μέσος γίνεται ο επόμενος που διεκδικεί τη διάκριση όντας προϊόν των ακαδημιών του λονδρέζικου κλαμπ.