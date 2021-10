Πογκμπά: Παρουσίασε το πρώτο 100% vegan ποδοσφαιρικό παπούτσι (vid)

Το πρώτο παγκοσμίως vegan παπούτσι δημιούργησε η Adidas σε συνεργασία με τον Πολ Πογκμπά και την σχεδιάστρια Στέλλα ΜακΚάρτνεϊ.

Το νέο πρωτοποριακό παπούτσι της Adidas προμόταρε ο Γάλλος μέσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, το οποίο είναι περιορισμένης έκδοσης, unisex και το κόστος του ανέρχεται στα 280 ευρώ.

Εκτός από το γεγονός ότι συνδυάζει το ξεχωριστό σχέδιο της ΜακΚάρτεϊ με το απαράμιλλο στιλ του Πογκμπά, το «Predator Freak» είναι κατασκευασμένο από ανακυκλωμένα υλικά και κυκλοφορεί από σήμερα (22/10) και σε συγκεκριμένα μαγαζιά την 1η Νοεμβρίου.

«Πρώτα απ' όλα είμαι ποδοσφαιριστής, αλλά έχω τεράστιο ενδιαφέρον για τη μόδα και το σχέδιο και πάντα ήθελα να το εξερευνήσω περαιτέρω. Αυτή η συνεργασία ήταν ιδιαίτερα ξεχωριστή για μένα γιατί είμαι φαν της δουλειάς της Στέλλα ΜακΚάρτνεϊ εδώ και πολύ καιρό, οπότε όταν ήρθαμε μαζί για το "The Huddle" πέρυσι και είχαμε αυτή την ιδέα, ένιωσα σαν την τέλεια ευκαιρία να δημιουργήσουμε κάτι. Ήταν στη μέση του lockdown και μου έλειπε να παίζω ποδόσφαιρο τόσο πολύ, οπότε ήταν απίστευτο συναίσθημα να μπορώ να εστιάσω σε κάτι που συνδυάζει την αγάπη μου για το παιχνίδι με το πάθος μου για το στυλ. Τα παπούτσια που δημιουργήσαμε με την adidas είναι τολμηρά και μοναδικά και ανυπομονώ να τις φορέσω όταν μπω στο γήπεδο», ανέφερε στις δηλώσεις κατά την παρουσίαση του νέου vegan παπουτσιού, ο Πολ Πογκμπά.

Ladies & gentlemen, the vegan preds 👟🌱 PP x adidas by @StellaMcCartney @WRenard on est ensemble proud you’ll wear it too 🙌🏾 #ImpossibleIsNothing pic.twitter.com/I2iWz4GzkR