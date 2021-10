Νιουκάστλ: H διοίκηση ζητάει από τους φιλάθλους να μη φορούν κελεμπίες στο γήπεδο

Η διοίκηση της Νιούκαστλ μέσω ανακοίνωσης παρακαλεί τους φιλάθλους να μη φορούν κελεμπίες στο γήπεδο, καθώς μπορεί ο πανηγυρισμός τους να... παρεξηγηθεί.

O αγώνας της Νιούκαστλ με τη Τότεναμ ήταν ο πρώτος της νέας εποχής για τις «καρακάξες». Οι φίλαθλοι των «απρόμαυρων» για να γιορτάσουν την έλευση του Μοχαμέντ μπιν Σαλμάν, θέλησαν να πάνε στο γήπεδο με... μαντήλες και κελεμπίες.

Από την πλευρά της η Νιούκαστλ μέσω ανακοίνωσης τους αναφέρουν πως κανείς από τους ιδιοκτήτες δεν είδε με προσβλητικό τρόπο τον συγκεκριμένο πανηγυρισμό, όμως η κίνηση των οπαδών μπορεί να ληφθεί ως προσβολή από κάποιους και γι' αυτό το λόγο, τους ζητούν να μην επαναληφθεί. Φυσικά αυτό δεν ισχύει για τους φιλάθλους που φορούν την εν λόγω ενδυμασία λόγω κουλτούρας και θρησκείας.

Οι αναρτήσεις της Νιούκαστλ:

«Η Νιούκαστλ ζητάει από τους οπαδούς να αποφύγουν να φορούν την παραδοσιακή Αραβική ενδυμασία ή τις μαντήλες της Μέσης Ανατολής, εκτός και αν ανήκουν στην καθημερινή τους ενδυμασία»

«Κανείς από τη διοίκηση δεν προσβλήθηκε από τον τρόπο των οπαδών να πανηγυρίσουν. Παρόλα αυτά υπάρχει ενδεχόμενενο να προσβάλουμε κάπους άλλους που θα το θεωρούν πολιτισμικά ανάρμοστο».

