Νιούκαστλ - Τότεναμ: Δικαιοσύνη για τον Κασόγκι έξω από το «St. James' Park»

Την ώρα που οι οπαδοί της Νιουκάστλ πανηγύριζαν την αλλαγή του ιδιοκτησιακού, ένα βαν έξω από το «St. James Park» είχε το μήνυμα «Δικαιοσύνη για τον Τζαμάλ Κασόγκι».

Το κλίμα έξω από το St James Park ήταν πανηγυρικό, αφού ήταν το πρώτο ματς της νέας εποχής της Νιουκάστλ. Πάντως, στους δρόμους έξω από το γήπεδο ήταν κι ένα βαν με μια μεγάλη αφίσα που ανέφερε: «Δικαιοσύνη για τον Τζαμάλ Κασόγκι».

Γυρίζοντας τον χρόνο πίσω, το νέο αφεντικό της Νιουκάστλ, Μοχάμαντ Μπιν Σαλμάν, είχε συνδεθεί με την υπόθεση της δολοφονίας του δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι, ο οποίος στραγγαλίστηκε από μια ομάδα 15 εκτελεστών και το σώμα του διαμελίστηκε τον Οκτώβριο του 2018 μέσα στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη.

Τον Ιανουάριο του 2019 δικάστηκαν οι 11 εξ αυτών, με τους πέντε να καταδικάζονται αρχικά σε θάνατο, αλλά οι ποινές τους να μετατράπηκαν σε 20ετή κάθειρξη, αφού τους συγχώρεσε η οικογένεια του Κασόγκι. Τρεις άλλοι καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης.

«Είμαι η Χατίζ Τσενγκίζ, η μνηστή του Τζαμάλ Κασόγκι, ο οποίος δολοφονήθηκε στο Προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη τον Οκτώβριο του 2018, σε πραγματικά φρικτές συνθήκες την ώρα που τον περίμενα απέξω να γυρίσει σε μένα. Σχεδιάζαμε να παντρευτούμε μόλις λίγες μέρες αργότερα» ανέφερε στην επιστολή της προς τους οπαδούς της Νιουκάστλ η χήρα του Κασόγκι.



It's sad people use other people's death to further their agenda. Nobody gave a rats ass who Jamal was, until the Newcastle takeover. This was never about Jamal. pic.twitter.com/WrBaVK4wOM