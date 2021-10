Premier League: To πρωτάθλημα με τους λιγότερους εμβολιασμένους αθλητές παγκοσμίως

H Premier League κατέχει το αρνητικό ρεκόρ, ως το πρωτάθλημα με τα χαμηλότερα ποσοστά εμβολιασμένων παικτών παγκοσμίως.

H Premier League μπορεί να θεωρείται ως το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, όμως σε έναν τομέα βρίσκεται πάρα πολύ πίσω. O λόγος για τους εμβολιασμούς των ποδοσφαιριστών. Σύμφωνα με την έρευνα της εφημερίδας Mail on Sunday σχεδόν όλα τα υπόλοιπα πρωταθλήματα στον κόσμο έχουν πολύ υψηλότερο ποσοστό εμβολιασμού συγκριτικά με την Premiership.

Ακόμα και το... τένις έχει ξεπεράσει το αγγλικό ποδόσφαιρο, με το ποσοστό συμμετοχής των αθλητών που μετέχουν στο ATP Tour να έχει αυξηθεί κατά περίπου 20% τις τελευταίες έξι εβδομάδες.

Από τα 20 κλαμπ της Premier League τα 13 παρουσιάζουν ποσοστό εμβολιασμού μικρότερο του 50%. Να επισημάνουμε πως ο αριθμός αυτός είναι πιθανό να έχει αυξηθεί ελαφρώς από τότε.

Στα ίδια «πρότυπα» με την μεγάλη κατηγορία του Αγγλικού ποδοσφαίρου κινείται και η Championship. Σύμφωνα με τα στοιχεία που αποκαλύφθηκαν την περασμένη εβδομάδα από την Sportsmail μόλις το 49% των παικτών είναι πλήρως εμβολιασμένο.

