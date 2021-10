Με λευκές κελεμπίες και μαντήλα οι οπαδοί της Νιουκάστλ (vid)

Ενθουσιασμένοι οπαδοί της Νιουκάστλ έβαλαν λευκές κελεμπίες και μαντήλες στο κεφάλι τους, ανυπομονώντας να δουν το νέο ξεκίνημα της ομάδας τους, μετά την αγορά του συλλόγου από τους Σαουδάραβες.

Μετά από 14 χρόνια, η Νιούκαστλ άλλαξε σελίδα, καθώς πέρασε κι επίσημα στα χέρια των Σαουδαράβων επενδυτών, με την εξαγορά ύψους 350 εκατομμυρίων ευρώ να εγκρίνεται από την Premier League.

Σήμερα (17/10) στις 18:30 υποδέχεται την Τότεναμ (17/10, 18:30) για την 8η αγωνιστική της Premier League, στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ», το οποίο θα είναι κατάμεστο, καθώς οι οπαδοί των γηπεδούχων εξαφάνισαν τα εισιτήρια από τις πρώτες ώρες κυκλοφορίας τους.

Μάλιστα, μερικοί εξ αυτών είναι τόσο ενθουσιασμένοι με το γεγονός ότι η ομάδα τους μπαίνει πλέον σε νέα εποχή, που αποφάσισαν να φορέσουν λευκές κελεμπίες και μαντήλες στο κεφάλι τους και να παρευρεθούν στο γήπεδο της Νιουκάστλ, αρκετές ώρες πριν τη σέντρα με τα «σπιρούνια».

Newcastle fans wearing Arab clothing being interviewed outside St James Park by beIN Sports. It was the Saudis being implicated in pirating the Qatari-owned network that stalled the takeover in part pic.twitter.com/T457B8uPN5