Λίβερπουλ: Είναι τελικά ο Σαλάχ ο κορυφαίος παίκτης στον κόσμο; (poll & vids)

O Μοχάμεντ Σαλάχ είναι ο ορισμός του υποτιμημένου ποδοσφαιριστή. Παρά το γεγονός ότι σχεδόν σε κάθε αγωνιστική σκοράρει γκολ με το τσουβάλι, δεν είναι λίγοι εκείνοι που ακόμα και σήμερα τον χαρακτηρίζουν ως «one season wonder». Ο Αιγύπτιος πάντως κλείνει τα αυτιά του και δίνει απαντήσεις στο γήπεδο.

«Μπορείς. Πιστέψτε στο όνειρό σας και ακολουθήστε το». Αυτός ήταν ο τίτλος μιας συνέντευξης που είχε δώσει ο Μοχάμεντ Σαλάχ πριν από μερικούς μήνες στο περιοδικό «Time». Εκείνος το πίστεψε και από το φτωχικό χωριό της Αιγύπτου που χρειαζόταν 4 ώρες για να μη χάσει προπόνηση, έφτασε σήμερα να θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους ποδοσφαιριστές του πλανήτη. Και αυτό το απέδειξε γι’ ακόμη μία φορά, με τη φανέλα της Λίβερπουλ κόντρα στην Γουότφορντ.

Ο «καυτός» Σεπτέμβρης και η σύγκριση με τον Ρονάλντο

Η φετινή χρονιά ξεκίνησε ιδανικά για τον Μοχάμεντ Σαλάχ. Τον περασμένο Σεπτέμβριο που έπιασε δαιμονιώδη φόρμα και σκόραρε και στα τρία παιχνίδια της Premier League που αγωνίστηκε από ένα γκολ. Ωστόσο, η επιστροφή του Κριστιάνο Ρονάλντο στην Αγγλία για λογαριασμό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και οι επιδόσεις του Πορτογάλου, επισκίασαν αυτές του Μοχάμεντ Σαλάχ κι έτσι ο επιθετικός της Λίβερπουλ, δεν κατάφερε να αναδειχθεί πολυτιμότερος ποδοσφαιριστής του μήνα.

COMPARED: Cristiano Ronaldo vs. Mohamed Salah in the Premier League in September:



Goals: 3-3

Assists: 0-0

Shots on target: 7-9

Chances created: 2-7

Take-ons completed: 1-5

Touches in the opp. box: 25-22

Duels won: 5-10#PLAwards October 8, 2021

Βέβαια, αν εξετάσει κάποιος τα νούμερα των δύο ποδοσφαιριστών τον περασμένο μήνα, θα διαπιστώσει ότι ο Σαλάχ δημιούργησε περισσότερες ευκαιρίες σε σχέση με τον Πορτογάλο (7 έναντι 2), είχε περισσότερα σουτ στο στόχο (9 έναντι 7), κέρδισε περισσότερες μονομαχίες (10 έναντι 5) και ντρίμπλαρε περισσότερους αντιπάλους (5 έναντι 1). Τελευταία φορά που ο Σαλάχ, κατέκτησε το βραβείο του καλύτερου παίκτη του μήνα της Premier League ήταν τον Μάρτιο του 2018. Ωστόσο, βάσει αριθμών δεν φαίνεται ότι το βραβείο θα αργήσει να έρθει φέτος για τον 29χρονο άσο.

Μυθική εμφάνιση κόντρα στην Γουότφορντ

Κόντρα στην Γουότφορντ, ο Μοχάμεντ Σαλάχ πραγματοποίησε ίσως ένα από τα καλύτερα του παιχνίδια της φετινή σεζόν. Μπορεί να ήταν ο Ρομπέρτο Φιρμίνιο εκείνος που πήρε πάνω του τα περισσότερα φώτα στο φινάλε έχοντας πετύχει χατ-τρικ, αλλά εκείνος που ξετρέλανε τους οπαδούς της Λίβερπουλ, ήταν ο «Φαραώ». Μπορεί να σκόραρε μια φορά, αλλά αυτό το γκολ ήταν αρκετό για να γράψει ιστορία. Εφτασε τα 104 τέρματα σε αναμετρήσεις της Premier League και παράλληλα έπιασε κορυφή, καθώς κανένας από Αφρικανούς ποδοσφαιριστές, κανένας δεν κατάφερε ποτέ να σκοράρει περισσότερα.

Most Premier League goals scored by African players in the competition’s history:



🇪🇬 Mohamed Salah (104)

🇨🇮 Didier Drogba (104)



One legend equals another. 🌍 pic.twitter.com/1FxUtZUJds — William Hill (@WilliamHill) October 16, 2021

Ο θρύλος της Τσέλσι, Ντιντιέ Ντρογκμπά, σταμάτησε στον ίδιο αριθμό μετά από μια απίστευτη οκταετία στην Τσέλσι (2004-2012) και όπως όλα δείχνουν ο Σαλάχ θα τον ξεπεράσει και μάλιστα με ταχύτατους ρυθμούς. Εκτός όμως από αυτό το ιστορικό ρεκόρ, ο άσος της Λίβερπουλ πέτυχε κι ένα προσωπικό ρεκόρ, καθώς η Γουότφορντ έγινε η 8η ομάδα στη σειρά που απέτυχε να κρατήσει μακριά από το γκολ τον Σαλάχ. Η φόρα που έχει πάρει δεν έχει… τελειωμό, καθώς έχει πλέον συμμετοχή σε 11 γκολ στις πρώτες 8 αγωνιστικές της Premier League (7 γκολ - 4 ασίστ) ενώ έχει σκοράρει στα οκτώ τελευταία ματς που αγωνίστηκε με τους «Reds», με τον τελευταίο που είχε αντίστοιχο σερί στο σκοράρισμα για την ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ (πάλι 8 ματς) να είναι ο Ντάνιελ Στάριτζ τον Φεβρουάριο του 2014.

Η πίστη για πρωτάθλημα

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ αποτελεί βαρόμετρο για το σύνολο του Κλοπ, και μαζί με τους Μανέ, Φιρμίνιο έχουν συνθέσει μια υπέροχη επιθετική τριπλέτα, η οποία οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος την περίοδο 2019-2020 μετά από 30 ολόκληρα χρόνια. Ο Αιγύπτιος επιθετικός πάντως ευελπιστεί να ζήσει ανάλογες μέρες.

«Όσο η ομάδα παίρνει νίκες, εγώ είμαι χαρούμενος. Πάντα προσπαθώ να βοηθάω με κάθε τρόπο και φυσικά με τα γκολ. Είναι το πιο σημαντικό οι νίκες για την ομάδα.

Πρέπει να δώσουμε τα πάντα για να πάρουμε τίτλο και έχουμε την ποιότητα για να τα καταφέρουμε. Έχουμε ρόστερ τοπ επιπέδου και πρέπει να πιέσουμε ο καθένας τον εαυτό του στα όρια για να πετύχουμε φέτος. Νομίζω πως όλοι σκέφτονται το ίδιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Mohamed Salah has had his best start to a season in a Liverpool shirt.



Simply phenomenal. pic.twitter.com/0fPHGIGVk3 — NumbersGame (@NumbersGame14) October 16, 2021

Η αποθέωση από τον Κλοπ

Μετά την τρομερή εμφάνιση που πραγματοποίησε απέναντι στην Γουότφορντ, ο Μοχάμεντ Σαλάχ, δεν θα μπορούσε να μην αποθεωθεί από τον προπονητή του, Γιούργκεν Κλοπ, ο οποίος δεν δίστασε να τονίσει πως ο Αιγύπτιος είναι αυτή τη στιγμή ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στον κόσμο, αφήνοντας στην άκρη τους Κριστιάνο Ρονάλντο και Λιονέλ Μέσι.

«Ήταν κολοσσιαία η εμφάνισή του. Ήταν έξοχη η πάσα για το πρώτο γκολ και το δικό του γκολ ήταν εξαιρετικό. Ελάτε τώρα, ποιος είναι καλύτερος από εκείνον αυτή τη στιγμή.

Mohamed Salah stats at Liverpool:

213 games

135 goals 🎯

51 Assists ⚽️



1 Premier League

1 UCL

1 FIFA Club World Cup

1 Super Cup



2X African Footballer of the year

2X Golden Boots

• 17-18 - 32 Goals

• 18-19 - 22 Goals

1 FWA Footballer of the year

1 PFA Player of the year

👑 pic.twitter.com/yhtaUZncD2 — Zico ㊗️ (@ZicoAfc) October 16, 2021

Δεν υπάρχει άλλος καλύτερος, είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν χρειάζεται να μιλήσουμε για το έχουν προσφέρει οι Μέσι και Ρονάλντο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και την κυριαρχία τους», ήταν τα λόγια του Γερμανού τεχνικού των «Reds».

Πάντως, βλέποντας τα νούμερα τους θα διαπιστώσει κανείς πως ο Μοχάμεντ Σαλάχ βρίσκεται σε δαιμονιώδη φόρμα, σε αντίθεση με τους άλλους δύο αστέρες του ποδοσφαίρου. Αυτή τη στιγμή, ο Ρονάλντο έχει 5 γκολ και καμία ασίστ σε επτά παιχνίδια που έχει αγωνιστεί έως τώρα με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και ο Λιονέλ Μέσι, μετράει 1 γκολ και καμία ασίστ, με τα χρώματα της νέας του ομάδας, Παρί Σεν Ζερμέν.

Μόνο ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι έχει αυτή τη στιγμή περισσότερα τέρματα από τον Σαλάχ, έχοντας πετύχει 13 τέρματα και 1 ασίστ, σε 10 συμμετοχές. Από την πλευρά του πάντως, ο 29χρονος επιθετικός της Λίβερπουλ, έχει 10 γκολ και 4 ασίστ, στα 10 παιχνίδια που έχει δώσει έως τώρα με την ομάδα του.

«Χρυσό» συμβόλαιο

Η διοίκηση της Λίβερπουλ βλέποντας τις τρομερές επιδόσεις του τη φετινή σεζόν, θέλει να διασφαλίσει το μέλλον του Μοχάμεντ Σαλάχ, στο «Άνφιλντ». Βέβαια, τη δεδομένη χρονική στιγμή υπάρχει μια απόσταση μεταξύ των δύο πλευρών.

Κι αυτό διότι ο Αιγύπτιος ζητάει αρκετά χρήματα για να βάλει την υπογραφή του σε νέο τετραετές συμβόλαιο και συγκεκριμένα, 300.000 με 380.000 λίρες την εβδομάδα, προκειμένου να φτάσει σε επίπεδα Κέβιν Ντε Μπρόινε και να μπει στην ίδια κλίμακα με τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες της Premier League.

Το θέμα είναι αν η διοίκηση της ομάδας του Μέρσεϊσαϊντ, αποφασίσει να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη και κάνει πράξη της επιθυμίες του Μοχάμεντ Σαλάχ. Του «καλύτερου ποδοσφαιριστή στον κόσμο», σύμφωνα με τον Γιούργκεν Κλοπ.

