Ρονάλντο: Δεν απείλησε και δεν τον αισθάνθηκαν στην Λέστερ (vid)

Γρήγορα θα θέλει ο Κριστιάνο Ρονάλντο να ξεχάσει το ματς με την Λέστερ, μιας και δεν κατάφερε να βοηθήσει σε σημαντικό βαθμό την ομάδα του.

Επειτα από ένα συναρπαστικό παιχνίδι, η Λέστερ κατάφερε να κατακτήσει τους τρεις βαθμούς, επικρατώντας με 4-2 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ακόμη και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, με την κλάση και την ποιότητά που διαθέτει δεν κατάφερε να βγάλει τους «κόκκινους διαβόλους» από την δύσκολη θέση. Η συνεισφορά του στον αγώνα με τις «αλεπούδες», ήταν σχετικά μικρή. Αυτό άλλωστε αποδεικνύουν και οι αριθμοί.

Ο 36χρονος Πορτογάλος αστέρας, τελείωσε το ματς, έχοντας μόλις ένα σουτ εντός της αντίπαλης εστίας, δημιούργησε μία φάση μπροστά από τα αντίπαλα καρέ, ενώ είχε μόλις δύο πετυχημένες ντρίμπλες.

Cristiano Ronaldo's game by numbers vs. Leicester City :

0 Goal

0 Assists

1 (1) Dribble attempts (succ.)

1 Key passes

1 shots on target

6 Possession lost

3 Offsides #cr7 pic.twitter.com/bC3LrLqU17