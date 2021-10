Γουότφορντ - Λίβερπουλ: Ιστορικό γκολ για τον Μανέ, έφτασε τα 100 στην Premier League (vid)

Ο Σαντιό Μανέ άνοιξε το σκορ με υπέροχο πλασέ, απέναντι στην Γουότφορντ κι έφτασε τα 100 τέρματα στην Premier League.

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε το παιχνίδι στο «Βίκαρεϊτζ Ρόουντ» για την Λίβερπουλ, κόντρα στην Γουότφορντ, καθώς πριν συμπληρωθούν δέκα λεπτά, κατάφερε να προηγηθεί στο σκορ.

Επειτα από εκπληκτική πάσα του Μοχάμεντ Σαλάχ με το εξωτερικό, ο Σαντιό Μανέ βρέθηκε σε θέση βολής και με άψογο πλασέ, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Φόστερ, για το 0-1.

Με αυτόν τον τρόπο ο 29χρονος Σενεγαλέζος επιθετικός, έγραψε ιστορία καθώς έφτασε τα 100 γκολ στην Premier League κι έγινε ο τρίτος Αφρικανός ποδοσφαιριστής που το πετυχαίνει, μετά τους Ντιντιέ Ντρογκμπά και Μοχάμεντ Σαλάχ.

Το εντυπωσιακότερο όμως όλων είναι ότι από τα 100 γκολ του Μανέ, ούτε ένα έχει προέλθει από χτύπημα πέναλτι. Ετσι έγινε ο τρίτος παίκτης στην ιστορία της Premier League που φτάνει τον συγκεκριμένο αριθμό τερμάτων, χωρίς ούτε ένα πέναλτι, μετά από τους Λες Φέρντιναντ (149 γκολ) και Εμίλ Χέσκεϊ (110).

