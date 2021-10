Καμπάνια από την Premier League κατά του ρατσισμού: Τα πέντε αυστηρά μέτρα που θα ακολουθήσει

Τέλος στην έξαρση του ρατσισμού στα γήπεδα της Αγγλίας θέλει να δώσει η Premier League, η οποία συνεπικουρούμενη από τους 20 συλλόγους ανακοίνωσε μια σειρά αυστηρών μέτρων για την εξάλειψη του φαινομένου.

Συντονισμένη καμπάνια κατά του ρατσισμού οργάνωσε η Premier League μαζί με τους 20 συλλόγους που την απαρτίζουν, με την διοργανώτρια αρχή του αγγλικού πρωταθλήματος να δεσμεύεται πως δεν πρόκειται να μείνει στα λόγια και αντίθετα θα υιοθετήσει μια σειρά μέτρων για την εξάλειψη του φαινομένου από τα γήπεδα.

Η κατάσταση στην Μεγάλη Βρετανία με την έξαρση του ρατσισμού και του διαδικτυακό μίσους που δέχονται πολύ έγχρωμοι ποδοσφαιριστές σήμανε συναγερμό στις τάξεις του κορυφαίου πρωταθλήματος που αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια του.

Νωπές είναι άλλωστε οι μνήμες από τον τελικό του Euro 2020, όταν πολλοί οπαδοί της Εθνικής Αγγλίας επιτέθηκαν ρατσιστικά στους Σακά, Ράσφορντ και Σάντσο μετά τις χαμένες εκτελέσεις τους στη διαδικασία των πέναλτι που στοίχισε τελικά το τρόπαιο στα Τρία Λοντάρια.

Πλέον όμως η Premier League ανακοίνωσε πως σκοπεύει να θέσει οριστικό τέλος στην φυλετική κακοποίηση εντός των συνόρων μέσα από σειρά μέτρων:

«Η Premier League και όλοι οι σύλλογοι δεν πρόκειται να ανεχθούν τον ρατσισμό και δεσμεύονται να πάρουν τα ακόλουθα μέτρα:

