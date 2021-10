Φεράν Τόρες: Νοκ-άουτ για δύο με τρεις μήνες, όπως επιβεβαίωσε ο Γκουαρδιόλα

Το χτύπημα στο μετατάρσιο αποδείχθηκε σοβαρότερο από τις αρχικές εκτιμήσεις για τον Φεράν Τόρες και ενδέχεται να τον κρατήσει εκτός δράσης για το υπόλοιπο του 2021, όπως επιβεβαίωσε ο Πεπ Γκουαρδιόλα.

Φεράν Τόρες... με τη νέα χρονιά στη Μάντσεστερ Σίτι. Ο εξαιρετικά φορμαρισμένος επιθετικός των Φούριας Ρόχας θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης για το διπλάσιο, τουλάχιστον, διάστημα από τον έναν μήνα που προέβλεπαν οι αρχικές εκτιμήσεις, με τον Πεπ Γκουαρδιόλα να ανακοινώνει ότι η αποθεραπεία του θα κρατήσει από δύο ως και τρεις μήνες!

Ο 22χρονος Ισπανός έχει υποστεί κάταγμα στο μετατάρσιο και θα μεταβεί στην πατρίδα του για σειρά εξετάσεων, με το χειρότερο δυνατό σενάριο να ορίζει την επιστροφή του στη δράση από τις αρχές του 2022.

Έτσι κι αλλιώς, ο τραυματισμός του είχε γίνει σαφές ότι θα τον κρατήσει εκτός αποστολής για το ματς κόντρα στην Εθνική μας στις 11 Νοεμβρίου, αλλά και για την τελευταία αγωνιστική κόντρα στη Σουηδία που ενδέχεται να κρίνει πρωτιά ή 2η θέση.

PEP (On Torres injury) It would be better not to happen but it happens. We move forward and send him to Spain for a few weeks, then he comes back and recovers and two / three months he tries to be ready.