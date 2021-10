Τσέλσι: Η μέρα που όλοι κράτησαν την ανάσα τους με τον Τσεχ και ο Τέρι έπαιξε γκολκίπερ (vids)

Ο Πετρ Τσεχ τραυματίστηκε στο κεφάλι πιο σοβαρά απ' ότι είχε φανταστεί κανείς, ο Τέρι έβαλε γάντια για να υπερασπιστεί την εστία και η Τσέλσι δεν θα ξεχάσει ποτέ την 14η του Οκτώβρη του 2006.

Πέρασαν 15 χρόνια από εκείνη την ημέρα κατά την οποία οι «μπλε» του Λονδίνου σε ματς με την Ρέντινγκ στο «Μαντέσκι» θα είχαν ν' αντιμετωπίσουν μια κατάσταση που τους έκανε να τρομάξουν.

Ο Πετρ Τσεχ αποκόμισε πολύ σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι, έχοντας δεχθεί το χτύπημα του Στιβ Χαντ σε φάση που ο αντίπαλος ποδοσφαιριστής μπορούσε να έχει αφήσει να περάσει δίχως να διεκδικήσει τη μπάλα.

Έπειτα από αρκετά λεπτά αγωνίας για την κατάστασή του και το κρανίο του να έχει υποστεί ζημιά, ο Τσεχ αποχώρησε. Φυσικά άλλαξε ο τρόπος που αντιλαμβανόταν από εκείνο το σημείο και μετά το ποδόσφαιρο και την ίδια τη ζωή, παίζοντας αποκλειστικά με την προστατευτική κάσκα μέχρι το φινάλε της καριέρας του.

Ο Κάρλο Κουντιτσίνι ήταν εκείνος που τον αντικατέστησε στο ματς, όμως, δεν κατάφερε να το ολοκληρώσει! Συγκρούστηκε με τον Σονκό και χρειάστηκε ν' αποχωρήσει κι εκείνος, έχοντας χάσει προσωρινά τις αισθήσεις του!

Ο Τζον Όμπι Μίκελ είχε αποβληθεί και οι αλλαγές είχαν εξαντληθεί για την Τσέλσι

Έτσι, ο Τζον Τέρι έγινε... Captain, Leader, Goalkeeper, έβαλε την φανέλα του τερματοφύλακα, φόρεσε και τα γάντια κι έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του – στην κυριολεξία – για διατηρηθεί το 1-0 της Τσέλσι στην αναμέτρηση που έγραψε ιστορία.

