Λίβερπουλ: Φαμπίνιο κι Άλισον χάνουν τη μάχη με την Γουότφορντ λόγω των προκριματικών (vid)

Χωρίς τους Φαμπίνιο και Άλισον θα αναγκαστεί να αγωνιστεί η Λίβερπουλ κόντρα στην Γουότφορντ (16/10, 14:30), καθώς οι δύο Βραζιλιάνοι δεν θα προλάβουν να επιστρέψουν στο Νησί, από τις υποχρεώσεις τους με την εθνική τους ομάδα.

Η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Ουρουγουάη, τα ξημερώματα της Παρασκευής για τα Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου (15/10, 03:30) και ο Φαμπίνιο μαζί με τον Άλισον βρίσκονται κανονικά στην αποστολή της «Σελεσάο» για το εν λόγω παιχνίδι.

Ωστόσο, οι δύο Βραζιλιάνοι δεν θα καταφέρουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο παιχνίδι της ομάδας τους, Λίβερπουλ κόντρα στην Γουότφορντ το Σάββατο (16/10, 14:30) για την 8η αγωνιστική της Premier League, καθώς δεν θα προλάβουν να επιστρέψουν.

Οπως τόνισε στις δηλώσεις του ο Φαμπίνιο, εξετάζουν το ενδεχόμενο να ταξιδέψουν απευθείας στην Ισπανία, προκειμένου να παραμείνουν εκεί σε καραντίνα και να είναι έτοιμοι για τον αγώνα με την Ατλέτικο την επόμενη Τρίτη (19/10, 22:00), για το Champions League.

«Δε νομίζω ότι θα καταφέρουμε με τον Άλισον να αγωνιστούμε με την Γουότφορντ. Δεν ξέρω πόσο χρόνος μεσολαβεί, αλλά δεν προλαβαίνουμε. Ο σύλλογος μας εξετάζει το ενδεχόμενο να μεταβούμε απευθείας στην Ισπανία, για να παραμείνουμε εκεί σε καραντίνα και να παίξουμε με την Ατλέτικο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

