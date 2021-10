Τζέραρντ: Απέκτησε το δικό του γκράφιτι στο Λίβερπουλ (vid)

Ο θρύλος της Λίβερπουλ έπρεπε ν' αποκτήσει τη δική του γωνιά στην πόλη κι έτσι πλέον ο κόσμος και οι οπαδοί των «κόκκινων» θα τον αντικρίζουν καθημερινά με το νέο γκράφιτι που δημιουργήθηκε.

Στο δρόμο Dinorwic κοντά στο «Άνφιλντ», ο καλλιτέχνης MurWalls έφτιαξε την προσωπογραφία του Stevie G με τον αριθμό 8 κοντά του, προσθέτοντας ακόμα ένα αριστούργημα στους τοίχους της πόλης.

Φυσικά γκράφιτι έχουν επίσης οι Αλεξάντερ – Άρνολντ, Τζόρνταν Χέντερσον, αλλά και ο Γιούργκεν Κλοπ.

There's a new Steven Gerrard mural in Anfield... pic.twitter.com/6BQlcrSl49