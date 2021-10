Τίνο Λιβραμέντο: Από οπαδός της Τσέλσι με διαρκείας, αντίπαλος των «μπλε» παρά την επιθυμία του Τούχελ... (vids)

Ο 18χρονος δεξιός μπακ, Τόνι Λιβραμέντο, έχει καταφέρει να κερδίσει εκτίμηση στην Premier League με τη φανέλα της Σαουθάμπτον και αντιμετώπισε την αγαπημένη του Τσέλσι, με την οποία ονειρευόταν να παίξει σε ανδρικό επίπεδο...

Είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές που έχουν προκαλέσει αντίκτυπο στη φετινή Premier League, με τους «άγιους» του Ραλφ Χάσενχουτλ να τον έχουν αγοράσει το καλοκαίρι έναντι περίπου 6 εκατομμυρίων ευρώ.

Στην πρώτη του σεζόν στο κορυφαίο επίπεδο έχει καταγράψει 7 συμμετοχές, έχει στον λογαριασμό του 1 ασίστ και έχει κερδίσει και το πέναλτι με το οποίο η Σαουθάμπτον ισοφάρισε προσωρινά στο πρόσφατο παιχνίδι του «Στάμφορντ Μπριτζ».

Ο Λιβραμέντο ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Τσέλσι. Γεννημένος κανονικά επί αγγλικού εδάφους με ρίζες από την Πορτογαλία λόγω της καταγωγής του πατέρα του, με τη μητέρα του να μην έχει γνωστοποιήσει τα στοιχεία της στο ευρύ κοινό και να κρατάει αποστάση από τη δημοσιότητα του γιου της...

Μεγαλώνοντας στα τμήματα υποδομής των «μπλε», ο Λιβραμέντο ήλπιζε και ονειρευόταν να καταφέρει να παίξει κάποια μέρα με το ανδρικό τμήμα της Τσέλσι σε γεμάτο «Στάμφορντ Μπριτζ».

Το έβλεπε με τον κόσμο να στηρίζει την ομάδα, βρισκόταν στις εξέδρες με τον πατέρα και τον αδερφό του έχοντας και εισιτήριο διαρκείας, όμως η μοίρα τα έφερε πολύ διαφορετικά.

Η πρώτη του συμμετοχή στο γήπεδο που έβλεπε στον ύπνο του και ήθελε σαν τρελός να παίξει και να πάρει το χειροκρότημα, ήρθε το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου.

Το έκανε ως αντίπαλος. Ως μέλος της Σαουθάμπτον. Μάλιστα, ήταν εκείνος που πάτησε περιοχή κι έκανε τη ντρίμπλα στον Τσίλγουελ για να κερδίσει το πέναλτι από το οποίο ισοφάρισε προσωρινά ο Γουόρντ – Πρόους προτού διαμορφωθεί το τελικό 3-1 της Τσέλσι.

Το φετινό καλοκαίρι ο Λιβραμέντο πήρε τη μεγάλη απόφαση ν' αφήσει την Τσέλσι και να παίξει στο τοπ επίπεδο με τη φανέλα της Σαουθάμπτον που τον πίστεψε και του πρόσφερε την ευκαιρία να πάρει συμμετοχές.

«Αισθάνθηκα πως αν παρέμενα στην Τσέλσι ίσως να μην ερχόταν τόσο γρήγορα όσο το επιθυμούσα η συμμετοχή μου στην Premier League. Φυσικά δεν μετανιώνω για κάτι ούτε έχω να πω κάτι άσχημο για την ομάδα και τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκα. Απλά σκέφτηκα το καλύτερο για εμένα.

Ήταν πολύ δύσκολο, όμως όλοι συμφώνησαν πως έπρεπε να κάνω αυτό που θεωρούσα καλό για την καριέρα μου» είπε ο 18χρονος μπακ για τη μεταγραφή του. Ακόμα κι αν ο πατέρας του με τον αδερφό του συνεχίζουν να πηγαίνουν στα ματς της Τσέλσι, αφού είναι πιστοί οπαδοί με κάρτες διαρκείας, εκείνος χαράζει τον δικό του δρόμο...

Πάντως, αν θέλουν οι Πρωταθλητές Ευρώπης να τον εντάξουν ξανά στο δυναμικό τους, θα πρέπει να διαθέσουν περί τα 42 εκατ.ευρώ, όπως ορίζονται από την ρήτρα επιστροφής που όμως θα ενεργοποιηθεί από το 2023 και μετά!

