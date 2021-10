Μινγκς - Άστον Βίλα: Ξέχασαν τον αρχηγό έξω από το γήπεδο της Τότεναμ κι έχασε το πούλμαν της επιστροφής! (vid)

Ο Τάιρον Μινγκς, ο αρχηγός της Άστον Βίλα, κλήθηκε να επιστρέψει μόνος σπίτι του μετά την ήττα από την Τότεναμ, αφού όταν εμφανίστηκε στο πάρκινγκ το πούλμαν είχε αποχωρήσει!

Δεν του έφτανε η ήττα που κράτησε την Άστον Βίλα στη μέση της βαθμολογίας, ο Τάιρον Μινγκς είδε το πούλμαν της ομάδας του να φεύγει χωρίς ειδοποίηση, αφήνοντάς τον ξεχασμένο έξω από το γήπεδο της Τότεναμ!

Ο αρχηγός των Villans εμφανίστηκε καθυστερημένα στο πάρκινγκ του «Tottenham Stadium», αλλά όταν το έκανε, η υπόλοιπη αποστολή είχε ήδη αποχωρήσει και κανείς δεν φάνηκε να συνειδητοποιεί την απουσία του.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media κι έγινε viral, ο διεθνής στόπερ απεικονίζεται μαζί με ανθρώπους από την ασφάλεια του γηπέδου να μιλάει στο κινητό του, πιθανόν για να ειδοποιήσει ότι όλοι έφυγαν και τον άφησαν «ξεκρέμαστο» στην έδρα των Σπερς, υποχρεώνοντάς τον να κάνει μόνος του το ταξίδι των 2,5 ωρών από το βόρειο Λονδίνο για το Μπέρμιγχαμ.

Tyrone Mings missed the bus, pass it on pic.twitter.com/BUA1ILmHR4