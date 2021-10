Κλοπ: «Το να μην εμβολιαστείς είναι σαν να οδηγείς μεθυσμένος» (vid)

Ο Γιούργκεν Κλοπ υποστήριξε ότι το 99% των παικτών της Λίβερπουλ έχει εμβολιαστεί, ενώ μεταξύ άλλων έκανε και έναν φοβερό παραλληλισμό με την οδήγηση υπό μέθη.

Ο Γερμανός τεχνικός της Λίβερπουλ, δεν συμφωνεί με όσους αρνούνται να εμβολιαστούν καθώς θεωρεί πως αυτοί οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι για την υπόλοιπη κοινωνία.

«Όταν λέω πως είμαι εμβολιασμένος, κάποιοι άνθρωποι μου λένε: "Πώς μπορείς να με πείσεις ότι πρέπει να εμβολιαστώ;" Μοιάζει λίγο σαν οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Πιθανότατα όλοι μας έχουμε βρεθεί σε μια περίσταση που είχαμε πιει 1-2 μπίρες και νιώσαμε πως μπορούμε να οδηγήσουμε, αλλά βάσει του νόμου δεν πρέπει να το κάνουμε κι έτσι δεν οδηγούμε. Αυτός ο νόμος δεν είναι για να προστατέψει εμένα όταν έχω πιει δυο μπίρες και θέλω να οδηγήσω. Είναι για να προστατέψει τους άλλους από μένα που είμαι μεθυσμένος. Για μένα με το εμβόλιο ισχύει ακριβώς το ίδιο. Δεν εμβολιάζομαι μόνο για να προστατευτώ, αλλά για να προστατεύσω και τους άλλους γύρω μου.

Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό είναι περιορισμός της ελευθερίας σου, γιατί αν είναι, τότε και το να μην σου επιτρέπεται να πίνεις και να οδηγείς είναι επίσης περιορισμός της ελευθερίας σου. Εγώ εμβολιάστηκα γιατί νοιάζομαι για τον εαυτό μου, αλλά ακόμη περισσότερο για τους άλλους γύρω μου. Αν κολλήσω κορονοϊό και υποφέρω, είναι λάθος μου. Αν κολλήσω και τον μεταδώσω, είναι πάλι λάθος μου και όχι των άλλων», ανέφερε αρχικά, ενώ στη συνέχεια τόνισε πως το 99% των «Reds», έχει εμβολιαστεί και μάλιστα χωρίς να χρειαστεί να πείσει ο ίδιος τους παίκτες του.

«Σε μας το 99% είναι εμβολιασμένοι. Δεν χρειάστηκε να πείσω τους παίκτες μου, ήταν μια απόφαση που λήφθηκε φυσικά από την ομάδα. Μπορώ να θυμηθώ μόνο μία περίπτωση παίκτη που χρειάστηκε να μιλήσω ιδιαιτέρως μαζί του για να του εξηγήσω. Κάλεσα γιατρούς τους οποίους γνωρίζω χρόνια και τους ρώτησα: "Τι πρέπει να κάνω;" Έτσι λειτουργώ συνήθως: όταν δεν ξέρεις, καλείς έναν ειδικό και ο ειδικός σου λέει. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έκανα το εμβόλιο, επειδή είμαι σε μια ηλικιακή ομάδα (54) όπου δεν είναι πλέον τόσο εύκολο και ήμουν πολύ χαρούμενος όταν τον έκανα. Οι ειδικοί εκεί έξω λένε ότι ο εμβολιασμός είναι η λύση αυτή τη στιγμή».

