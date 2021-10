Άρσεναλ: Έπος, ο Γκάμπριελ έσπασε ξανά το δόντι του σε αγώνα με την Μπράιτον (vid)

Απίστευτο κι όμως αληθινό! Ο Γκάμπριελ όπως πέρυσι έτσι και φέτος στην αναμέτρηση με την Μπράιτον, έσπασε ένα από τα δόντια του και το έψαχνε στον αγωνιστικό χώρο.

Τον περασμένο Μάιο και συγκεκριμένα την τελευταία αγωνιστική της Premier League κόντρα στην Μπράιτον, o Γκάμπριελ Μαγκαλιάες έμεινε δίχως δόντι έπειτα από ατύχημα στους πανηγυρισμούς των παικτών της Άρσεναλ για τον αποχαιρετισμό του Νταβίντ Λουίζ!

Λίγους μήνες αργότερα, το σκηνικό επαναλήφθηκε αλλά αυτή τη φορά στην έδρα της ομάδας του, στο «Έμιρεϊτς». Ο 21χρονος Βραζιλιάνος στόπερ των «κανονιέρηδων» συγκρούστηκε με τον τερματοφύλακα της Μπράιτον, Ρόμπερτ Σάντσες, με αποτέλεσμα να σπάσει ένα από τα δόντια του.

Μετά το τέλος του αγώνα με τους «γλάρους», ο Γκάμπριελ παρέμεινε στον αγωνιστικό χώρο, αναζητώντας το χαμένο του δόντι...

Gabriel Magalhães he puts everything on the line every game.



90 Minutes

Clean sheet

3 clearances

2 blocks

1 interception

2/4 Ground duels

1/1 Aerial duels



Gabriel has even lost another tooth against Brighton tonight and it not his first time #BHAARS #afc pic.twitter.com/5Ct26LqlkU