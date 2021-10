Πήρε τη φανέλα του Κριστιάνο ο Τάουνσεντ: «Μόνο σεβασμός για τον GOAT» (pic)

Μπορεί ο πανηγυρισμός του αλά... CR7 να μεταφράστηκε ως χλευαστικός, όμως ο Τάουνσεντ ξεκαθάρισε πως τρέφει μόνο σεβασμό για τον Κριστιάνο με τους δυο άνδρες να ανταλλάσσουν φανέλες στο τέλος της αναμέτρησης.

«Ντόρο» προκάλεσε ο πανηγυρισμός του Άντρος Τάουνσεντ αλά... Κριστιάνο Ρονάλντο μέσα στο «Όλντ Τράφορντ», καθώς η κίνηση του άσου της Έβερτον μεταφράστηκε από πολλούς ως προσβλητική προς το πρόσωπο του CR7.

Παρόλα αυτά ο Άγγλος έσπευσε γρήγορα να ξεκαθαρίσει πως το «siuuu» που ξεφώνισε δίπλα στο σημαιάκι του κόρνερ έγινε με σκοπό να δείξει τον σεβασμό του στον Πορτογάλο σούπερσταρ.

Προς επίρρωση μάλιστα των λεγομένων του ανέβασε και μια ανάρτηση στα social media που αποδεικνύει πως το κλίμα ανάμεσα σε εκείνον και τον Κριστιάνο παραμένει εξαιρετικό, αφού οι δυο τους αντάλλαξαν φανέλες μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

Μάλιστα ο Τάουνσεντ συνόδευσε τη φωτογραφία με τη φανέλα του CR7 και με ένα μήνυμα θαυμασμού, γράφοντας χαρακτηριστικά στη λεζάντα: «Τίποτα πέρα από σεβασμός για τον GOAT».

Andros Townsend ended up getting Cristiano Ronaldo's shirt after copying his celebration 😅 pic.twitter.com/1T3hAtPLBt