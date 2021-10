Κλοπ: «Την Κυριακή όλοι μαζί, ακόμα και οι πωλητές των hot-dog» (vid)

Ο Γιούργκεν Κλοπ θέλει να δει το «Άνφιλντ» να έχει ξανά καυτή ατμόσφαιρα το βράδυ της Κυριακής κόντρα στη Σίτι και απηύθυνε νέο κάλεσμα, ακόμα και στους πωλητές των hot dog έξω από το γήπεδο!

Ο Γερμανός προπονητής γνωρίζει πολύ καλά και αντιλαμβάνεται πόση δύναμη μπορεί ν' αντιλήσει η ομάδα του από τους οπαδούς της στο ντέρμπι απέναντι στους «πολίτες».

Έχει ζήσει μαγικές στιγμές στο «Άνφιλντ», έχει αντικρίσει τον άγραφο κανόνα του γηπέδου όπου συμβαίνουν... υπερφυσικά πράγματα και την Κυριακή θέλει να δει τον κόσμο να δίνει τεράστια ώθηση στους παίκτες.

«Πριν από δυο χρόνια είχα ζητήσει την καλύτερη ατμόσφαιρα και είχα πει ότι θα έπρεπε να συμμετέχουν σε αυτό ακόμα και οι πωλητές των hot-dog έξω από το γήπεδο. Την Κυριακή τους θέλω όλους να καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι αυτό και να τα καταφέρουμε όλοι μαζί» είπε ο Kloppo.

"Two years ago I said we needed that atmosphere that even the guys who sell hot dogs need to be on their toes! And on Sunday everyone in the stadium knows it only makes sense when we do it all together" pic.twitter.com/JDNqkgiTL1