O... James Bond έχρισε διάδοχό του τον Γιούργκεν Κλοπ! (vid)

Ο Ντάνιελ Κρεγκ, πιο γνωστός ως... James Bond στη μεγάλη οθόνη εδώ και 15 χρόνια, δήλωσε ότι θα μπορούσε να δει τον Γιούργκεν Κλοπ να υποδύεται τον πράκτορα 007, αλλά ο τεχνικός της Λίβερπουλ τον προσγείωσε με φοβερή ατάκα!

Το τελευταίο sequel των ταινιών του James Bond στην εποχή του Ντάνιελ Κρεγκ φτάνει στο τέλος του με το «No Time to Die», το οποίο έκανε πρεμιέρα και στην Ελλάδα την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου. Κι αν με το «κύκνειο άσμα» του διάσημου Βρετανού ηθοποιού ως 007 ο κόσμος αρχίζει να σκέφτεται ποιος θα ήταν ο ιδανικός διάδοχός του, εκείνος αποκάλυψε ποιον θεωρεί κατάλληλο για να πάρει τη σκυτάλη του πιο εμβληματικού μυστικού πράκτορα. Και το όνομα αυτού; Γιούργκεν κλοπ!

Ο Ντάνιελ Κρεγκ, υποστηρικτής της Λίβερπουλ με καταγωγή από το Μέρσεϊσαϊντ, έδωσε συνέντευξη στον Τζέιμι Κάραχερ, ο οποίος μεταξύ άλλων τον ρώτησε αν πιστεύει πως ο προπονητής των Reds θα ήταν καλός ως James Bond. Με τον αστέρα του Χόλιγουντ να δηλώνει πως θα ήταν ακόμη καλύτερος:

«Τον λατρεύω, οπότε ναι. Είμαι τυχερός που τον έχω συναντήσει μια-δυο φορές και απλά σε κάνει να θέλεις να τον ακολουθείς. Δεν έχω γνωρίσει πάνω από δύο ανθρώπους με τα χρόνια που το έχουν αυτό. Ο άλλος είναι ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον βασικά, αλλά δεν θα έπρεπε να τον αναφέρω!



Είναι ηγέτης. Για την ακρίβεια πιστεύω ότι είναι πολύ παραπάνω από τον James Bond».

Ωστόσο, ο ίδιος ο «Kloppo» δεν έδειξε... ψημένος. Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, ο Γερμανός coach ξεκαθάρισε ότι προτιμά τη θέση του στο τιμόνι της Λίβερπουλ, τονίζοντας: «Δεν θέλω να γίνω James Bond. Είμαι χαρούμενος που είμαι προπονητής της Λίβερπουλ και κανείς δεν θέλει να με δει να βγαίνω από τη θάλασσα με το μαγιό μου!»

