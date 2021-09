Τσιμίκας: Του έκανε «τούνελ» ο Φαν Ντάικ και άρχισε τους χορούς (vid)

Ο Βέρτζιλ Φαν Ντάικ κατάφερε να κάνει «ποδιά» στον Κώστα Τσιμίκα στο «Kirkby» στην προπόνηση της Λίβερπουλ και άρχισε τον χορό για να πικάρει τον Έλληνα φουλ μπακ.

Ο Ολλανδός στόπερ στο «κορόιδο» που έπαιξαν οι «κόκκινοι» στην προπόνηση της Πέμπτης, έκανε τον «Τσίμι» να γίνει το μεγάλο του «θύμα» και φυσικά ο υψηλόσωμος στόπερ έπρεπε να το πανηγυρίσει.

Ο Φαν Ντάικ του έκανε το «τούνελ» και μόλις η φάση τελείωσε άρχισε και τους χορούς, με τον Κώστα Τσιμίκα φυσικά να χαμογελάει...

Nicely done, @VirgilvDijk 😯🥜



Made even better by the celebratory dance 🤣 pic.twitter.com/RZWnYxA2ai