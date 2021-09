Άρσεναλ: Η έκρηξη του Αρτέτα στο γκολ του Ομπαμεγιάνγκ (vid)

Ο Μικέλ Αρτέτα έζησε έντονα από τον πάγκο του, το ντέρμπι με την Τότεναμ και απόλαυσε κάθε γκολ που πέτυχε η ομάδα του.

Η Άρσεναλ ήταν η μεγάλη νικήτρια του ντέρμπι στο Βόρειο Λονδίνο, μιας κι επικράτησε με 3-1 της Τότεναμ. Αυτή η νίκη ήταν ιδιαίτερη σημαντική για τους «κανονιέρηδες» καθώς πλέον έφτασαν την 10η θέση, έχοντας 9 βαθμούς.

Πιο σημαντική ήταν όμως για τον προπονητή της Άρσεναλ, Μικέλ Αρτέτα, ο οποίος το τελευταίο διάστημα δούλευε υπό πίεση και το μέλλον του, στον πάγκο της ομάδας ήταν αβέβαιο.

Στο ντέρμπι με τα «σπιρούνια», ο Ισπανός τεχνικός έζησε έντονα το παιχνίδι από τον πάγκο κι αυτό φάνηκε κι από τον τηλεοπτικό φακό που τον έπιασε να πανηγυρίζει έξαλλα τα γκολ της ομάδας του.

Μετά τις συνεχόμενες νίκες και τις θετικές εμφανίσεις τα χαμόγελα έχουν επιστρέψει στις τάξεις των Λονδρέζων, οι οποίοι κοιτάνε πλέον την επόμενη μέρα με αισιοδοξία.

❤️ Pure emotion in the stands

❤️ Pure emotion on the pitch

❤️ Pure emotion on the touchline



We promise you'll love this 🤩👇