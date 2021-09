Ρότζερ Χαντ: Απεβίωσε στα 86 του ο «θρύλος» της Λίβερπουλ (pic & vids)

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 86 ετών, έπειτα από από μακρά ασθένεια, άφησε ο δεύτερος κορυφαίος σκόρερ της Λίβερπουλ, Ρότζερ Χαντ.

Η Λίβερπουλ θρηνεί για τον θάνατο του θρύλου Ρότζερ Χαντ, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 83 ετών, το βράδυ της Δευτέρας (27/09).

Πρόκειται για τον δεύτερο κορυφαίο σκόρερ στην ιστορία των «Reds», έχοντας πετύχει 285 γκολ σε 492 εμφανίσεις κατά τη διάρκεια μιας περιόδου άνω των 11 ετών στο σύλλογο.

Ο «Sir Roger», όπως ήταν το παρατσούκλι του, ήταν μέλος της εθνικής ομάδας της Αγγλίας που κέρδισε το Παγκόσμιο Κύπελλο το 1966, ενώ αποτέλεσμα αναπόσπαστο κομμάτι της ομάδας υπό την καθοδήγηση του Μπιλ Σάνκλι, που κέρδισε την άνοδο στην κορυφαία κατηγορία κατακτώντας. Εκείνη τη χρονιά (1961-62) ο Χαντ είχε πετύχει 41 γκολ σε 41 συμμετοχές στο πρωτάθλημα, με μέσο όρο ένα γκολ ανά παιχνίδι.

Στην εφηβική του ηλικία αγωνίστηκε σε διάφορες ομάδες, όπως στη Στόκτον Χιθ, Μπέρι και την Ντιβάισιζ, πριν ο προπονητής Φιλ Τέιλορ τον υπογράψει στη Λίβερπουλ. Οταν έφτασε η στιγμή της απόσυρσής του από την ενεργό δράση, ο Χαντ ασχολήθηκε με τη μεταφορική εταιρεία της οικογένειάς του και το 1975 έγινε μέλος του Pools Panel, οι οποίοι προβλέπουν τα αποτελέσματα των παιχνιδιών που επηρεάζονται από δυσμενείς καιρικές συνθήκες, προκειμένου οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να κερδίσουν τα διαθέσιμα στοιχήματα. Οπως είναι λογικό, εγκαταστάθηκε στο Hall Of Fame το 2006, αναγνωρίζοντας τα επιτεύγματά του στο αγγλικό ποδόσφαιρο.

Οι τίτλοι που κατέκτησε:

Πρωτάθλημα Αγγλίας: 2 (1963/64, 1965/66)

Πρωτάθλημα Β’ Κατηγορίας Αγγλίας: 1961/62

Κύπελλο Αγγλίας: 1964/65

FA Charity Shield: 3 (1964, 1965, 1966)

Διεθνείς με την Αγγλία

Παγκόσμιο Κύπελλο: 1966

We are mourning the passing of legendary former player Roger Hunt.



The thoughts of everybody at Liverpool Football Club are with Roger’s family and friends at this sad and difficult time.



Rest in peace, Sir Roger Hunt 1938 – 2021.