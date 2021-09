Μάντσεστερ Σίτι: Αφαιρέθηκε κι από το FIFA 22 ο Μεντί (pic)

Η κάρτα του Μπέντζαμιν Μέντι, ο οποίος κατηγορείται για τέσσερις βιασμούς και σεξουαλική επίθεση, δεν υφίσταται πλέον στο FIFA 22.

Ο Γάλλος αμυντικός θα παραμείνει στη φυλακή μέχρι τις 15 Νοεμβρίου, μετά τις κατηγορίες εις βάρος του για τέσσερις περιπτώσεις βιασμού (οι τρεις στην ίδια γυναίκα) και μια σεξουαλική επίθεση έναντι τριών γυναικών, με την εκδίκαση της υπόθεσης να προγραμματίζεται στις 24 Ιανουαρίου.

Από την πλευρά της η Μάντσεστερ Σίτι, αφού πρώτα τον άφησε εκτός λίστας Champions League, αφαίρεσε και οτιδήποτε έχει σχέση με εκείνον (φανέλες, κούπες με το όνομα του και διάφορα άλλα προϊόντα) από το ηλεκτρονικό κατάστημα του συλλόγου αλλά και την επίσημη μπουτίκ.

Το μαρτύριο όμως για τον Μεντί δεν τελειώνει εκεί, καθώς και η FIFA τον αφαίρεσε από τη φετινή έκδοση του βιντεοπαιχνιδιού της, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να τον αποκηρύξει με κάθε τρόπο.

