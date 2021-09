Ομπαμεγιάνγκ: Δεν μπορούσε να κάνει δηλώσεις από τον θόρυβο στο «Έμιρεϊτς» (vid)

Ο Πιερ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ δυσκολευόταν να ακούσεις τις ερωτήσεις του δημοσιογράφου μετά το τέλος του αγώνα με την Τότεναμ, λόγω της φασαρίας που επικρατούσε στο γήπεδο, από τους οπαδούς της Άρσεναλ.

Η Άρσεναλ κατάφερε να κατακτήσει σπουδαία νίκη με 3-1 κόντρα στην Τότεναμ και να σκαρφαλώσει στην 10η θέση της βαθμολογίας της Premier League.

Ενας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της αναμέτρησης, ήταν ο Πιερ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ, ο οποίος έβαλε το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ, κόντρα στα «σπιρούνια».

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Γκαμπονέζος επιθετικός κλήθηκε για δηλώσεις, ωστόσο ο ενθουσιασμός που υπήρχες στις εξέδρες του «Εμιρέιτς» από τους οπαδούς της Άρσεναλ, τον δυσκόλεψε να ακούσεις τις ερωτήσεις του δημοσιογράφου.

Aubameyang can't hear the reporter as the Arsenal fans are still buzzing! 🤣 pic.twitter.com/J2TsQ4YfX8