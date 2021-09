Νασρί: Αποσύρθηκε από την ενεργό δράση στα 34 του (pics & vid)

Στα 34 του χρόνια, ο Σαμίρ Νασρί, ανακοίνωσε ότι από αποσύρεται από την ενεργό δράση, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους προχώρησε σε αυτή την απόφαση.

Μιλώντας στη «Le Journal du Dimanche», ο πρώην μέσος της Μάντσεστερ Σίτι, Μαρσέιγ, Άρσεναλ και Σεβίλλη, Σαμίρ Νάσρί ανακοίνωσε την απόσυρσή του και εξήγησε τους λόγους που δεν ήθελε να συνεχίσει με το ποδόσφαιρο.

Ο 34χρονος Γάλλος, ο οποίος πλέον είναι σχολιαστής του Champions League για το Canal+, ανέφερε ότι το επεισόδιο που άλλαξε τη σχέση του με το ποδόσφαιρο ήταν η απαγόρευση ντόπινγκ το 2018. Ο πρώην διεθνής είχε τιμωρηθεί με ετήσιο αποκλεισμό, για το ζήτημα ντόπινγκ που αντιμετώπιζε μετά από την επίσκεψή του και την υποβολή του σε ιατρικές θεραπείες το 2016 στο Λος Άντζελες.

«Ηταν μόνο μια ένεση βιταμινών επειδή ήμουν άρρωστος. Το βρήκα περισσότερο από άδικο, δεν είχα πάρει κανένα προϊόν ντόπινγκ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Σαμίρ Νασρί κρέμασε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια ύστερα από 563 παιχνίδια, 78 τέρματα, 98 ασίστ, δύο πρωταθλήματα Αγγλίας, ένα League Cup κι ένα Community Shield.

