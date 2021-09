Η τρομερή προσποίηση του Καντέ που ξάπλωσε τον Ρόντρι στο έδαφος (vid)

Ο Ν'Κολό Καντέ με μία απίστευτη προσποίηση έκανε τον Ρόντρι να... ξαπλώσει στον αγωνιστικό χώρο.

Η Μάντσεστερ Σίτι, χάρη στο γκολ του Γκαμπριέλ Ζεσούς, κατάφερε να πάρει το ντέρμπι κόντρα στην Τσέλσι (1-0) και να βρεθεί στο -1 από την πρωτοπόρο Λίβερπουλ, με 13 βαθμούς.

Λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, ο Ν'Κολό Καντέ έγινε κάτοχος της μπάλας λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Μπροστά του είχε τον Ρόντρι, τον οποίο κι έπρεπε να προσπεράσει, προκειμένου να βγάλει τη σέντρα.

Για να καταφέρει τελικά να γεμίσει την μπάλα στην μεγάλη περιοχή, ο Γάλλος μέσος προέβη σε μία φανταστική ενέργεια, καθώς με μία απίστευτη προσποίηση έκανε τον Ρόντρι να... ξαπλώσει στον αγωνιστικό χώρο.

What Kante did to Rodri can not be undone!🤭🤭🤭For a moment I thought Rodri was diving into an Olympic Swimming Pool! #CHEMCI pic.twitter.com/0Acyy4mbB8