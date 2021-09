Κριστιάνο Ρονάλντο: Κυκλοφορεί με bodyguards να τον ακολουθούν με άλλο όχημα (pic)

Κάνοντας την εμφάνισή του στο «Κάρινγκτον» το πρωί της Πέμπτης, ο Κριστιάνο Ρονάλντο «αποκάλυψε» και τους προσωπικούς του σωματοφύλακες που ακολουθούσαν με άλλο όχημα, πίσω από τον ποδοσφαιριστή.

Λέγεται πως από την ημέρα της επιστροφής του στην Αγγλία για χάρη της αγαπημένης του Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Κριστιάνο Ρονάλντο προσέλαβε προσωπικούς φρουρούς ώστε να αισθάνεται ασφάλεια σε κάθε του μετακίνηση.

Το πρωί της Πέμπτης, περνώντας τις πύλες του προπονητικού κέντρου των «κόκκινων διαβόλων» στο «Κάρινγκτον», τον ακολουθούσε κι ένα δεύτερο όχημα με δυο bodyguards, ακριβώς πίσω από την πολυτελή Bentley...

Στόχος του Κριστιάνο είναι να έχει απόλυτα ήσυχο το κεφάλι του για να συνεχίσει να σκοράρει και να βοηθάει την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να πετύχει φέτος κάτι σημαντικό...

